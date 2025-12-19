Відео
Головна Одеса Ситуація зі світлом в Одесі — які графіки будуть завтра

Ситуація зі світлом в Одесі — які графіки будуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 20:46
Аварійні відключення електроенергії в Одесі 20 грудня через масовані атаки
Машини на нічній вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через постійні масовані атаки ракетами та дронами на енергетичні об’єкти в більшості регіонів України впроваджуються стабілізаційні графіки для підтримання балансу енергосистеми. Водночас в Одеській області ситуація залишається дуже складною, тому на 20 грудня заплановані аварійні відключення електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Враховуючи складну ситуацію в енергосистемі регіону, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених вимкнень стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, можуть не відповідати дійсності, тому мешканцям рекомендують максимально заощаджувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація змінить на краще, то Одещина повернеться до стабілізаційних відключень світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити живуть під час відключень світла. Також ми писали про те, що в Одесі містяни перекрили одну із вулиць, через тривале вимкнення електроенергії.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
