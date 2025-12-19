Аварийные отключения электроэнергии в Одессе 20 декабря из-за массированных атак

Машины на ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за постоянных массированных атак ракетами и дронами на энергетические объекты в большинстве регионов Украины внедряются стабилизационные графики для поддержания баланса энергосистемы. В то же время в Одесской области ситуация остается очень сложной, поэтому на 20 декабря запланированы аварийные отключения электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Учитывая сложную ситуацию в энергосистеме региона, были введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, размещенные на официальном сайте, могут не соответствовать действительности, поэтому жителям рекомендуют максимально экономить электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменит к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, как одесситы живут во время отключений света. Также мы писали о том, что в Одессе горожане перекрыли одну из улиц, из-за длительного отключения электроэнергии.