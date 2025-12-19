Видео
Главная Одесса В Одессе после атаки РФ частично нет света, тепла и воды

В Одессе после атаки РФ частично нет света, тепла и воды

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 01:08
Обстрел Одессы 18 декабря - часть района без света, есть пострадавшая
Срочная новость

Россияне поздно вечером в четверг, 18 декабря, атаковали Одессу. В результате вражеского обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, жилье, а также часть одного из районов остались без света, тепла и воды.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Первые последствия обстрела Одессы 18 декабря

"В результате очередной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Ударной волной также получили повреждения жилье одесситов. Часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением", — говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что сейчас известно об одной пострадавшей средней степени тяжести. Ее доставили в медучреждение, где сейчас оказывают всю необходимую помощь.

"На месте работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям. Коммунальные Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно по всему городу", — резюмировал глава МВА.

Новость дополняется...

Одесса обстрелы война в Украине Россия отключения света пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
