Україна
Головна Одеса В Одесі після атаки РФ частково немає світла, тепла і води

В Одесі після атаки РФ частково немає світла, тепла і води

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 01:08
Обстріл Одеси 18 грудня - частина району без світла, є постраждала
Термінова новина

Росіяни пізно ввечері у четвер, 18 грудня, атакували Одесу. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житло, а також частина одного з районів залишилися без світла, тепла і води.

Про це у Telegram повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Одеси 18 грудня

"Внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Ударною хвилею також зазнало пошкоджень житло одеситів. Частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням", — йдеться у повідомленні.

Також Лисак поінформував, що наразі відомо про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Її доставили до медзакладу, де зараз надають усю необхідну допомогу.

"На місці працюють усі необхідні комунальні служби. Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям. Комунальні Пункти незламності продовжують працювати цілодобово по всьому місту", — резюмував глава МВА.

Новина доповнюється...

Одеса обстріли війна в Україні Росія відключення світла постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
