Вибухи біля Дністра: як живе Паланка за 15 км від війни

Пункт пропуску в селі Паланка. Фото ілюстративне: ungheni.org

Жителі молдовського села Паланка, що на кордоні з Україною, останні дні живуть під звуками потужних вибухів. Після ударів дронів по мосту через Дністер люди зізнаються, що валізи стоять просто біля дверей.

Про це повідомляє молдавське видання tv8.md.

Удар по мосту в Маяках

У молдовському селі Паланка, яке розташоване приблизно за 15 кілометрів від українського кордону, мешканці днями пережили одну з найгучніших ночей від початку повномасштабної війни. За їхніми словами, вибухи від ударів російських дронів по мосту через Дністер було чути й відчувати дуже чітко — будинки буквально здригалися.

В Паланці готуються до евакуації

Місцеві кажуть, що лунали найпотужніші вибухи за весь час війни. Скло дзвеніло, стіни тремтіли, а в багатьох домівках люди не могли заснути до ранку. Дехто саме повертався з України й бачив наслідки ударів на власні очі.

"Все навколо здригалося — і келихи в серванті дзвеніли, і стіни ходили ходором. Ми були дуже схвильовані. У нас уже все готово: документи, речі, валіза, з якою зможемо виїхати, якщо бомбардування дійдуть і до нас", — розповідає одна з мешканок.

Інші зізнаються, що вибухи чують регулярно й уже майже чотири роки живуть у постійній напрузі.

"На жаль, до цього звикаєш, але все одно страшно. У мене ж діти", — каже чоловік.

Дехто бачив у небі й самі дрони. Після цього лунали вибухи.

"Я був в Україні й бачив "шахеди". Вибухи було чути дуже добре", — розповів місцевий житель.

У Паланці проживає близько двох тисяч людей. Багато з них визнають, що йти нікуди, але й відчуття безпеки немає.

"Все дуже близько. Батьки у мене вже літні, їм по 80 років. Сидимо й не знаємо, що робити", — кажуть люди.

За словами мешканців, із кожним таким обстрілом страх лише посилюється. Будинки тремтять так, ніби село опинилося на самій лінії фронту, а готовність до можливої евакуації для багатьох стала новою реальністю.

