Україна
Головна Одеса Вибухи на Одещині — жителі Паланки готуються до евакуації

Вибухи на Одещині — жителі Паланки готуються до евакуації

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 17:10
Вибухи біля Дністра: як живе Паланка за 15 км від війни
Пункт пропуску в селі Паланка. Фото ілюстративне: ungheni.org

Жителі молдовського села Паланка, що на кордоні з Україною, останні дні живуть під звуками потужних вибухів. Після ударів дронів по мосту через Дністер люди зізнаються, що валізи стоять просто біля дверей.

Про це повідомляє молдавське видання tv8.md.

Читайте також:

Удар по мосту в Маяках

У молдовському селі Паланка, яке розташоване приблизно за 15 кілометрів від українського кордону, мешканці днями пережили одну з найгучніших ночей від початку повномасштабної війни. За їхніми словами, вибухи від ударів російських дронів по мосту через Дністер було чути й відчувати дуже чітко — будинки буквально здригалися.

В Паланці готуються до евакуації

Місцеві кажуть, що лунали найпотужніші вибухи за весь час війни. Скло дзвеніло, стіни тремтіли, а в багатьох домівках люди не могли заснути до ранку. Дехто саме повертався з України й бачив наслідки ударів на власні очі.

"Все навколо здригалося — і келихи в серванті дзвеніли, і стіни ходили ходором. Ми були дуже схвильовані. У нас уже все готово: документи, речі, валіза, з якою зможемо виїхати, якщо бомбардування дійдуть і до нас", — розповідає одна з мешканок.

Інші зізнаються, що вибухи чують регулярно й уже майже чотири роки живуть у постійній напрузі.

"На жаль, до цього звикаєш, але все одно страшно. У мене ж діти", — каже чоловік.

Дехто бачив у небі й самі дрони. Після цього лунали вибухи.

"Я був в Україні й бачив "шахеди". Вибухи було чути дуже добре", — розповів місцевий житель.

У Паланці проживає близько двох тисяч людей. Багато з них визнають, що йти нікуди, але й відчуття безпеки немає.

"Все дуже близько. Батьки у мене вже літні, їм по 80 років. Сидимо й не знаємо, що робити", — кажуть люди.

За словами мешканців, із кожним таким обстрілом страх лише посилюється. Будинки тремтять так, ніби село опинилося на самій лінії фронту, а готовність до можливої евакуації для багатьох стала новою реальністю.

Нагадаємо, ми повідомляли, як об’їхати зруйнований міст в Маяках. Також писали, що з Одеси курсує потяг до Кишинева.

Молдова міст евакуація вибух Новини Одеси ракетний удар
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
