Головна Одеса Квитки є, а ціна шокує — вартість поїздки поїздом Одеса—Кишинів

Квитки є, а ціна шокує — вартість поїздки поїздом Одеса—Кишинів

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 12:05
Поїзд Одеса — Кишинів за 4 313 грн: чому така ціна
Поїзд на зупинці. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

У застосунку Укрзалізниці з’явилися квитки на поїзд Одеса—Кишинів на 20 грудня, але їхня ціна неприємно здивувала. Вартість проїзду понад 4 000 гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із застосунку Укрзалізниці.

Квитки є, а ціна шокує — вартість поїздки поїздом Одеса — Кишинів - фото 1
Ціна квитка на поїзд Одеса-Кишинів. Фото: скриншот з Укрзалізниці

Скільки коштує квиток на поїзд Одеса—Кишинів

Попри очікування, що залізничне сполучення стане доступною альтернативою автопоїздкам, ціна квитка виявилася рекордно високою — 4 313 грн.

Зазначимо, що запуск цього рейсу став вимушеним кроком. Поїзд призначили через руйнування російськими обстрілами мосту в селі Маяки на Одещині. Саме через цю ділянку проходить один із ключових шляхів до кордонів із Молдовою, Румунією та Бессарабією. Після удару рух автотранспорту ускладнився, а черги на кордоні зросли.

Який маршрут поїзда

Маршрут поїзда досить тривалий і передбачає багато зупинок. Загалом у дорозі пасажири проведуть майже 19 годин.

Графік руху поїзда Одеса—Кишинів:

  • 17:23 — Одеса-Головна
  • 18:30 — Роздільна-1
  • 19:59 — Подільськ
  • 20:52 — Кодима
  • 21:16 — Рудниця
  • 21:48 — Вапнярка
  • 22:22 — Жмеринка
  • 23:01 — Бар
  • 01:53 — Могилів-Подільський (стоянка 1 год 20 хв)
  • 02:56 — Велчинець (кордон, стоянка 50 хв)
  • 07:23 — Белць-Ораш
  • 11:53 — Кишинів

Нагадаємо, на Одещині перекрито рух до пунктів пропуску з Молдовою та Румунією. Також ми писали, де затори і як об’їхати Маяки.

Одеса Молдова поїзди Одеська область Новини Одеси ціни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
