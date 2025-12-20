Поїзд Одеса — Кишинів за 4 313 грн: чому така ціна

Поїзд на зупинці. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

У застосунку Укрзалізниці з’явилися квитки на поїзд Одеса—Кишинів на 20 грудня, але їхня ціна неприємно здивувала. Вартість проїзду понад 4 000 гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із застосунку Укрзалізниці.

Реклама

Читайте також:

Ціна квитка на поїзд Одеса-Кишинів. Фото: скриншот з Укрзалізниці

Скільки коштує квиток на поїзд Одеса—Кишинів

Попри очікування, що залізничне сполучення стане доступною альтернативою автопоїздкам, ціна квитка виявилася рекордно високою — 4 313 грн.

Зазначимо, що запуск цього рейсу став вимушеним кроком. Поїзд призначили через руйнування російськими обстрілами мосту в селі Маяки на Одещині. Саме через цю ділянку проходить один із ключових шляхів до кордонів із Молдовою, Румунією та Бессарабією. Після удару рух автотранспорту ускладнився, а черги на кордоні зросли.

Який маршрут поїзда

Маршрут поїзда досить тривалий і передбачає багато зупинок. Загалом у дорозі пасажири проведуть майже 19 годин.

Графік руху поїзда Одеса—Кишинів:

17:23 — Одеса-Головна

18:30 — Роздільна-1

19:59 — Подільськ

20:52 — Кодима

21:16 — Рудниця

21:48 — Вапнярка

22:22 — Жмеринка

23:01 — Бар

01:53 — Могилів-Подільський (стоянка 1 год 20 хв)

02:56 — Велчинець (кордон, стоянка 50 хв)

07:23 — Белць-Ораш

11:53 — Кишинів

Нагадаємо, на Одещині перекрито рух до пунктів пропуску з Молдовою та Румунією. Також ми писали, де затори і як об’їхати Маяки.