Поїзд Одеса — Кишинів за 4 313 грн: чому така ціна

Квитки є, а ціна шокує — вартість поїздки поїздом Одеса—Кишинів
У застосунку Укрзалізниці з’явилися квитки на поїзд Одеса—Кишинів на 20 грудня, але їхня ціна неприємно здивувала. Вартість проїзду понад 4 000 гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із застосунку Укрзалізниці.
Скільки коштує квиток на поїзд Одеса—Кишинів
Попри очікування, що залізничне сполучення стане доступною альтернативою автопоїздкам, ціна квитка виявилася рекордно високою — 4 313 грн.
Зазначимо, що запуск цього рейсу став вимушеним кроком. Поїзд призначили через руйнування російськими обстрілами мосту в селі Маяки на Одещині. Саме через цю ділянку проходить один із ключових шляхів до кордонів із Молдовою, Румунією та Бессарабією. Після удару рух автотранспорту ускладнився, а черги на кордоні зросли.
Який маршрут поїзда
Маршрут поїзда досить тривалий і передбачає багато зупинок. Загалом у дорозі пасажири проведуть майже 19 годин.
Графік руху поїзда Одеса—Кишинів:
- 17:23 — Одеса-Головна
- 18:30 — Роздільна-1
- 19:59 — Подільськ
- 20:52 — Кодима
- 21:16 — Рудниця
- 21:48 — Вапнярка
- 22:22 — Жмеринка
- 23:01 — Бар
- 01:53 — Могилів-Подільський (стоянка 1 год 20 хв)
- 02:56 — Велчинець (кордон, стоянка 50 хв)
- 07:23 — Белць-Ораш
- 11:53 — Кишинів
Нагадаємо, на Одещині перекрито рух до пунктів пропуску з Молдовою та Румунією. Також ми писали, де затори і як об’їхати Маяки.
