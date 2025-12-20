Видео
Цена шокирует — стоимость поездки поездом Одесса—Кишинев

Дата публикации 20 декабря 2025 12:05
Поезд Одесса - Кишинев за 4 313 грн: почему такая цена
Поезд на остановке. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В приложении Укрзализныци появились билеты на поезд Одесса—Кишинев на 20 декабря, но их цена неприятно удивила. Стоимость проезда более 4 000 гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из приложения Укрзализныци.

Читайте также:
Квитки є, а ціна шокує — вартість поїздки поїздом Одеса — Кишинів - фото 1
Цена билета на поезд Одесса-Кишинев. Фото: скриншот с Укрзализныци

Сколько стоит билет на поезд Одесса—Кишинев

Несмотря на ожидания, что железнодорожное сообщение станет доступной альтернативой автопоездкам, цена билета оказалась рекордно высокой — 4 313 грн.

Отметим, что запуск этого рейса стал вынужденным шагом. Поезд назначили из-за разрушения российскими обстрелами моста в селе Маяки в Одесской области. Именно через этот участок проходит один из ключевых путей к границам с Молдовой, Румынией и Бессарабией. После удара движение автотранспорта осложнилось, а очереди на границе выросли.

Какой маршрут поезда

Маршрут поезда достаточно длительный и предусматривает много остановок. Всего в пути пассажиры проведут почти 19 часов.

График движения поезда Одесса—Кишинев:

  • 17:23 — Одесса-Главная
  • 18:30 — Раздельная-1
  • 19:59 — Подольск
  • 20:52 — Кодыма
  • 21:16 — Рудница
  • 21:48 — Вапнярка
  • 22:22 — Жмеринка
  • 23:01 — Бар
  • 01:53 — Могилев-Подольский (стоянка 1 ч 20 мин)
  • 02:56 — Велчинец (граница, стоянка 50 мин)
  • 07:23 — Белць-Ораш
  • 11:53 — Кишинев

Напомним, в Одесской области перекрыто движение к пунктам пропуска с Молдовой и Румынией. Также мы писали, где пробки и как объехать Маяки.

Одесса Молдова поезда Одесская область Новости Одессы цены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
