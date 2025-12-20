Поезд Одесса - Кишинев за 4 313 грн: почему такая цена

Поезд на остановке. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В приложении Укрзализныци появились билеты на поезд Одесса—Кишинев на 20 декабря, но их цена неприятно удивила. Стоимость проезда более 4 000 гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из приложения Укрзализныци.

Цена билета на поезд Одесса-Кишинев. Фото: скриншот с Укрзализныци

Сколько стоит билет на поезд Одесса—Кишинев

Несмотря на ожидания, что железнодорожное сообщение станет доступной альтернативой автопоездкам, цена билета оказалась рекордно высокой — 4 313 грн.

Отметим, что запуск этого рейса стал вынужденным шагом. Поезд назначили из-за разрушения российскими обстрелами моста в селе Маяки в Одесской области. Именно через этот участок проходит один из ключевых путей к границам с Молдовой, Румынией и Бессарабией. После удара движение автотранспорта осложнилось, а очереди на границе выросли.

Какой маршрут поезда

Маршрут поезда достаточно длительный и предусматривает много остановок. Всего в пути пассажиры проведут почти 19 часов.

График движения поезда Одесса—Кишинев:

17:23 — Одесса-Главная

18:30 — Раздельная-1

19:59 — Подольск

20:52 — Кодыма

21:16 — Рудница

21:48 — Вапнярка

22:22 — Жмеринка

23:01 — Бар

01:53 — Могилев-Подольский (стоянка 1 ч 20 мин)

02:56 — Велчинец (граница, стоянка 50 мин)

07:23 — Белць-Ораш

11:53 — Кишинев

Напомним, в Одесской области перекрыто движение к пунктам пропуска с Молдовой и Румынией. Также мы писали, где пробки и как объехать Маяки.