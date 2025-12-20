Поезд Одесса - Кишинев за 4 313 грн: почему такая цена

Цена шокирует — стоимость поездки поездом Одесса—Кишинев
В приложении Укрзализныци появились билеты на поезд Одесса—Кишинев на 20 декабря, но их цена неприятно удивила. Стоимость проезда более 4 000 гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из приложения Укрзализныци.
Сколько стоит билет на поезд Одесса—Кишинев
Несмотря на ожидания, что железнодорожное сообщение станет доступной альтернативой автопоездкам, цена билета оказалась рекордно высокой — 4 313 грн.
Отметим, что запуск этого рейса стал вынужденным шагом. Поезд назначили из-за разрушения российскими обстрелами моста в селе Маяки в Одесской области. Именно через этот участок проходит один из ключевых путей к границам с Молдовой, Румынией и Бессарабией. После удара движение автотранспорта осложнилось, а очереди на границе выросли.
Какой маршрут поезда
Маршрут поезда достаточно длительный и предусматривает много остановок. Всего в пути пассажиры проведут почти 19 часов.
График движения поезда Одесса—Кишинев:
- 17:23 — Одесса-Главная
- 18:30 — Раздельная-1
- 19:59 — Подольск
- 20:52 — Кодыма
- 21:16 — Рудница
- 21:48 — Вапнярка
- 22:22 — Жмеринка
- 23:01 — Бар
- 01:53 — Могилев-Подольский (стоянка 1 ч 20 мин)
- 02:56 — Велчинец (граница, стоянка 50 мин)
- 07:23 — Белць-Ораш
- 11:53 — Кишинев
Напомним, в Одесской области перекрыто движение к пунктам пропуска с Молдовой и Румынией. Также мы писали, где пробки и как объехать Маяки.
Читайте Новини.LIVE!