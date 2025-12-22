Массированные атаки на Одесскую область: названа цель россиян

Массированные атаки по Одесчине — какая цель россиян
Одесская область уже больше недели находится под почти непрерывными атаками со стороны России. Интенсивность ударов не уменьшилась, а воздушные тревоги продолжаются десятками часов подряд. Враг целится по критической и портовой инфраструктуре, пытаясь усложнить жизнь тыла. В то же время ситуация в регионе остается контролируемой, все службы работают в усиленном режиме.
Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Атаки без пауз
По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, за последнюю неделю интенсивность атак не снизилась. Наоборот, россияне наращивают количество обстрелов. Воздушные тревоги в Одесской области продолжаются почти непрерывно.
"Интенсивность не стала меньше. Вчера был промежуток 11 часов 33 минуты непрерывной воздушной тревоги. Враг ежедневно атакует и пытается бить по энергетике, теплу, воде и портовой инфраструктуре", — отметил Сергей Братчук.
Он подчеркнул, что несмотря на удары по транспортным сообщениям, в частности в районе Маяков, движение уже восстановили. В области нет дефицита топлива, продуктов или медикаментов, а критическая инфраструктура работает даже в случае попаданий — за счет резервных источников питания.
Террор со стороны РФ
Комментируя заявление Президента о более 2500 дронов и управляемых авиабомб за неделю, Братчук отметил, что цель России — не только давление на ПВО. По его словам большую роль играет и системный террор мирного населения.
"Главная составляющая — террористическая. Это удары по логистике, портам и попытки психологически давить на людей. Параллельно враг запускает волны фейков и дезинформации", — пояснил представитель УДА.
Он добавил, что силы обороны работают в чрезвычайно сложных условиях, но регион держится. В то же время вопрос усиления противовоздушной обороны остается критически важным и требует решений на государственном уровне.
Напомним, мы сообщали, что этой ночью РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Одессе. Также мы писали, что 21 декабря по Одесской области нанесли удар баллистической ракетой.
