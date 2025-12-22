Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массированные атаки по Одесчине — какая цель россиян

Массированные атаки по Одесчине — какая цель россиян

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 09:16
Массированные атаки на Одесскую область: названа цель россиян
Спасатели ликвидируют последствия атаки в Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Одесская область уже больше недели находится под почти непрерывными атаками со стороны России. Интенсивность ударов не уменьшилась, а воздушные тревоги продолжаются десятками часов подряд. Враг целится по критической и портовой инфраструктуре, пытаясь усложнить жизнь тыла. В то же время ситуация в регионе остается контролируемой, все службы работают в усиленном режиме.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Атаки без пауз

По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, за последнюю неделю интенсивность атак не снизилась. Наоборот, россияне наращивают количество обстрелов. Воздушные тревоги в Одесской области продолжаются почти непрерывно.

"Интенсивность не стала меньше. Вчера был промежуток 11 часов 33 минуты непрерывной воздушной тревоги. Враг ежедневно атакует и пытается бить по энергетике, теплу, воде и портовой инфраструктуре", — отметил Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что несмотря на удары по транспортным сообщениям, в частности в районе Маяков, движение уже восстановили. В области нет дефицита топлива, продуктов или медикаментов, а критическая инфраструктура работает даже в случае попаданий — за счет резервных источников питания.

Террор со стороны РФ

Комментируя заявление Президента о более 2500 дронов и управляемых авиабомб за неделю, Братчук отметил, что цель России — не только давление на ПВО. По его словам большую роль играет и системный террор мирного населения.

"Главная составляющая — террористическая. Это удары по логистике, портам и попытки психологически давить на людей. Параллельно враг запускает волны фейков и дезинформации", — пояснил представитель УДА.

Он добавил, что силы обороны работают в чрезвычайно сложных условиях, но регион держится. В то же время вопрос усиления противовоздушной обороны остается критически важным и требует решений на государственном уровне.

Напомним, мы сообщали, что этой ночью РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Одессе. Также мы писали, что 21 декабря по Одесской области нанесли удар баллистической ракетой.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы ракеты дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации