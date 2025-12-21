Обстрелы портов Одесской области: что повреждено и как работает логистика

Обстрелы портов — какие последствия и работа логистики Одесчины
За прошедшие сутки российские войска снова массированно били по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказались транспортные, портовые и промышленные объекты на юге региона, в частности порт Южный.
Об очередной атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Обстрелы портов
По его словам, в результате ударов возникли пожары и зафиксированы повреждения имущества. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
"За прошедшие сутки Россия снова массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона", — написал Олег Кипер.
Отдельно под обстрелы попал порт Южный. Как сообщили в Администрации морских портов Украины, дроновая атака повредила складские помещения и часть портовой инфраструктуры. Также возникли временные перебои с электроснабжением. Люди не ранены.
Как работают морские порты Одесской области
В АМПУ уверяют, что несмотря на постоянные атаки, украинские морские порты продолжают работу. Вместе с портовыми операторами, бизнесом и профильными службами продолжается оперативная ликвидация последствий обстрелов. Параллельно специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные объекты и сохранить стабильность морской логистики на юге Украины.
