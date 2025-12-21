Видео
Україна
Главная Одесса Обстрелы портов — какие последствия и работа логистики Одесчины

Обстрелы портов — какие последствия и работа логистики Одесчины

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 11:45
Обстрелы портов Одесской области: что повреждено и как работает логистика
Спасатели тушат пожар на судне. Фото иллюстративное: АМПУ

За прошедшие сутки российские войска снова массированно били по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказались транспортные, портовые и промышленные объекты на юге региона, в частности порт Южный.

Об очередной атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:
Обстріли портів — які наслідки та робота логістики Одещини - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Обстрелы портов

По его словам, в результате ударов возникли пожары и зафиксированы повреждения имущества. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"За прошедшие сутки Россия снова массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона", — написал Олег Кипер.

Отдельно под обстрелы попал порт Южный. Как сообщили в Администрации морских портов Украины, дроновая атака повредила складские помещения и часть портовой инфраструктуры. Также возникли временные перебои с электроснабжением. Люди не ранены.

Обстріли портів — які наслідки та робота логістики Одещини - фото 2
Сообщение АМПУ. Фото: скриншот с facebook

Как работают морские порты Одесской области

В АМПУ уверяют, что несмотря на постоянные атаки, украинские морские порты продолжают работу. Вместе с портовыми операторами, бизнесом и профильными службами продолжается оперативная ликвидация последствий обстрелов. Параллельно специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные объекты и сохранить стабильность морской логистики на юге Украины.

Напомним, движение по трассе М-15 Одесса-Рени через село Маяки восстановлено после российской атаки по инфраструктуре. Также мы писали, что жители молдавского села Паланка готовятся к эвакуации.

Одесса порт Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
