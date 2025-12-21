Трассу Одесса-Рени перекрыли: альтернативные маршруты к границе

Табличка с названием населенного пункта в Одесской области. Фото: Виктор Микита/Telegram

Движение по трассе М-15 Одесса-Рени через село Маяки восстановлено после российской атаки по инфраструктуре. Водителей просят пользоваться открытыми маршрутами и не снимать их.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сообщение Алексея Билошицкого. Фото: скриншот из Telegram

"Ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест) в пределах населенного пункта Маяки — сняты. Движение восстановлено", — написал он.

Объездные пути в Маяках

В то же время в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщили, что движение организовали по объездным путям.

Сообщение Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Фото: скриншот с facebook

Водителей призывают строго соблюдать правила дорожного движения: не обгонять, не выезжать на встречную полосу и не двигаться по обочине. Также просят вести себя корректно с другими участниками движения и не публиковать информацию об альтернативных маршрутах из соображений безопасности.

Как добраться до границ в Одесской области

Из-за перекрытия трассы затруднен подъезд к ряду пунктов пропуска, в частности:

"Паланка — Маяки — Удобное", "Рени — Джурджулешты", "Табаки — Мирное", "Виноградовка — Вулканешты", "Староказачье — Тудора", "Новые Трояны — Чадыр-Лунга", "Орловка — Исакча", а также направлений через Долинское, Железнодорожное, Лесное, Серпневое и Малоярославец.

В то же время все пункты пропуска работают в штатном режиме. С водителями, которые направляются на въезд в Украину в Одессу, проводят разъяснительную работу и перенаправляют транспорт на другие маршруты. Украинские пограничники также согласовали действия с пограничной полицией Молдовы, чтобы информировать людей и направлять потоки авто.

В качестве альтернативы советуют пользоваться также пунктами пропуска в Винницкой, а также Черновицкой области.

Напомним, на трассе Одесса-Рени снова наблюдаются пробки, а на границах фиксируют большие очереди. Также мы писали, когда восстановят мост в Маяках.