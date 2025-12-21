Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Зруйнований міст — на Одещині відновили сполучення до кордонів

Зруйнований міст — на Одещині відновили сполучення до кордонів

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 11:21
Трасу Одеса-Рені перекрили: альтернативні маршрути до кордону
Табличка за назвою населеного пункту на Одещині. Фото: Віктор Микита/Telegram

Рух трасою М-15 Одеса-Рені через село Маяки відновлений після російської атаки по інфраструктурі. Водіїв просять користуватися відкритими маршрутами та не фільмувати їх.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Читайте також:
Зруйнований міст — на Одещині відновили сполучення до кордонів - фото 1
Повідомлення Олексія Білошицького. Фото: скриншот з Telegram

"Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки — зняті. Рух відновлений", — написав він.

Об'їзні шляхи в Маяках

Водночас в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомили, що рух організували об’їзними шляхами.

На Одещині організували об'їзні шляхи через розбитий міст - фото 1
Повідомлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Фото: скриншот з facebook

Водіїв закликають суворо дотримуватися правил дорожнього руху: не обганяти, не виїжджати на зустрічну смугу та не рухатися узбіччям. Також просять поводитися коректно з іншими учасниками руху і не публікувати інформацію про альтернативні маршрути з міркувань безпеки.

Як дістатися до кордонів на Одещині

Через перекриття траси ускладнений доїзд до низки пунктів пропуску, зокрема:
"Паланка — Маяки — Удобне", "Рені — Джурджулешти", "Табаки — Мирне", "Виноградівка — Вулканешти", "Старокозаче — Тудора", "Нові Трояни — Чадир-Лунга", "Орлівка — Ісакча", а також напрямків через Долинське, Залізничне, Лісне, Серпневе та Малоярославець.

Водночас усі пункти пропуску працюють у штатному режимі. З водіями, які прямують на в’їзд в Україну до Одеси, проводять роз’яснювальну роботу та перенаправляють транспорт на інші маршрути. Українські прикордонники також узгодили дії з прикордонною поліцією Молдови, щоб інформувати людей і скеровувати потоки авто.

Як альтернативу радять користуватися також пунктами пропуску у Вінницькій, а також Чернівецькій області. 

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені знову спостерігаються затори, а на кордонах фіксують великі черги. Також ми писали, коли відновлять міст у Маяках

Одеса міст дороги Одеська область Новини Одеси виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
