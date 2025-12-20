Міст у Маяках після ударів РФ: що відомо про відновлення

Пошкоджений міст у Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Міст у Маяках на Одещині зазнав суттєвих пошкоджень після серії російських атак. Влада оцінює стан конструкції та готується до відновлення сполучення.

Про це в етері телеканалу "Суспільне" повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

Який стан мосту у Маяках

За словами Сухомлина, стан мосту в Маяках, який неодноразово, за останні дні, атакували російські війська, залишається складним. Через постійні удари та повітряні тривоги ремонтні роботи періодично зупиняють, однак інженери вже готові відновлювати їх одразу після покращення безпекової ситуації.

"Буквально п’ять хвилин тому я був безпосередньо на мосту разом з інженерами та військовими. Зараз у повітрі "шахеди", тому роботи поки зупинені", — сказав Сухомлин.

Він зазначив, що вночі по об’єкту було завдано ще кілька ударів, через що стан переправи погіршився. Водночас за оцінкою фахівців, ситуація контрольована, а в області працює оперативний штаб.

"У ніч було ще декілька ударів, і стан мосту погіршився. Але я думаю, що все буде добре. Працює штаб на рівні обласної адміністрації, залучені центральні органи влади", — наголосив очільник агентства.

Коли відновлять міст

Василь Сухомлин зазначає, що міст має стратегічне значення для країни, зокрема для логістики та постачання пального. Уряд уже перенаправив потоки нафтопродуктів іншими маршрутами, щоб уникнути критичних збоїв.

За його словами, орієнтовно за два-три дні ситуацію вдасться нормалізувати, однак точні терміни навмисно не озвучують з міркувань безпеки.

"Ризикувати життям будівельників ніхто не має права. Про конкретні строки я не говоритиму, щоб не підказувати ворогу", — пояснив він.

Щодо можливості зведення альтернативної переправи, Сухомлин підтвердив, що такі варіанти опрацьовують, але деталей не розкривають.

"Є два, три, чотири варіанти, над якими працюють. Я не можу все розповідати, але кажу — все буде добре", — зазначив він.

Поки траса М15 залишається перекритою, основний об’їзд проходить через територію Молдови. Водночас влада визнає, що не всі громадяни мають закордонні паспорти, і Кабінет Міністрів працює над розв'язування цієї проблеми.

"Наша задача — відновити сполучення. І уряд робить усе можливе, щоб це було зроблено", — додав Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, ми повідомляли, як об’їхати міст в Маяках. Також писали, що у застосунку Укрзалізниці з’явилися квитки на поїзд Одеса—Кишинів.