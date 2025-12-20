Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ситуация на Одесчине — когда восстановят мост в Маяках

Ситуация на Одесчине — когда восстановят мост в Маяках

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 15:33
Мост в Маяках после ударов РФ: что известно о восстановлении
Поврежденный мост в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

Мост в Маяках в Одесской области получил существенные повреждения после серии российских атак. Власти оценивают состояние конструкции и готовятся к восстановлению сообщения.

Об этом в эфире телеканала "Суспільне" сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

Реклама
Читайте также:

Каково состояние моста в Маяках

По словам Сухомлина, состояние моста в Маяках, который неоднократно, за последние дни, атаковали российские войска, остается сложным. Из-за постоянных ударов и воздушных тревог ремонтные работы периодически останавливают, однако инженеры уже готовы восстанавливать их сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

"Буквально пять минут назад я был непосредственно на мосту вместе с инженерами и военными. Сейчас в воздухе "шахеты", поэтому работы пока остановлены", — сказал Сухомлин.

Он отметил, что ночью по объекту было нанесено еще несколько ударов, из-за чего состояние переправы ухудшилось. В то же время по оценке специалистов, ситуация контролируемая, а в области работает оперативный штаб.

"В ночь было еще несколько ударов, и состояние моста ухудшилось. Но я думаю, что все будет хорошо. Работает штаб на уровне областной администрации, привлечены центральные органы власти", — подчеркнул глава агентства.

Когда восстановят мост

Василий Сухомлин отмечает, что мост имеет стратегическое значение для страны, в частности для логистики и поставок топлива. Правительство уже перенаправило потоки нефтепродуктов другими маршрутами, чтобы избежать критических сбоев.

По его словам, ориентировочно через два-три дня ситуацию удастся нормализовать, однако точные сроки намеренно не озвучивают из соображений безопасности.

"Рисковать жизнью строителей никто не имеет права. О конкретных сроках я не буду говорить, чтобы не подсказывать врагу", — пояснил он.

Относительно возможности возведения альтернативной переправы, Сухомлин подтвердил, что такие варианты прорабатываются, но деталей не раскрывают.

"Есть два, три, четыре варианта, над которыми работают. Я не могу все рассказывать, но говорю — все будет хорошо", — отметил он.

Пока трасса М15 остается перекрытой, основной объезд проходит через территорию Молдовы. В то же время власти признают, что не все граждане имеют загранпаспорта, и Кабинет Министров работает над решением этой проблемы.

"Наша задача - восстановить сообщение. И правительство делает все возможное, чтобы это было сделано", — добавил Сергей Сухомлин.

Напомним, мы сообщали, как объехать мост в Маяках. Также писали, что в приложении Укрзализныци появились билеты на поезд Одесса-Кишинев.

Одесса мост Одесская область Новости Одессы ракетный удар разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации