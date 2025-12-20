Мост в Маяках после ударов РФ: что известно о восстановлении

Поврежденный мост в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

Мост в Маяках в Одесской области получил существенные повреждения после серии российских атак. Власти оценивают состояние конструкции и готовятся к восстановлению сообщения.

Об этом в эфире телеканала "Суспільне" сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

Каково состояние моста в Маяках

По словам Сухомлина, состояние моста в Маяках, который неоднократно, за последние дни, атаковали российские войска, остается сложным. Из-за постоянных ударов и воздушных тревог ремонтные работы периодически останавливают, однако инженеры уже готовы восстанавливать их сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

"Буквально пять минут назад я был непосредственно на мосту вместе с инженерами и военными. Сейчас в воздухе "шахеты", поэтому работы пока остановлены", — сказал Сухомлин.

Он отметил, что ночью по объекту было нанесено еще несколько ударов, из-за чего состояние переправы ухудшилось. В то же время по оценке специалистов, ситуация контролируемая, а в области работает оперативный штаб.

"В ночь было еще несколько ударов, и состояние моста ухудшилось. Но я думаю, что все будет хорошо. Работает штаб на уровне областной администрации, привлечены центральные органы власти", — подчеркнул глава агентства.

Когда восстановят мост

Василий Сухомлин отмечает, что мост имеет стратегическое значение для страны, в частности для логистики и поставок топлива. Правительство уже перенаправило потоки нефтепродуктов другими маршрутами, чтобы избежать критических сбоев.

По его словам, ориентировочно через два-три дня ситуацию удастся нормализовать, однако точные сроки намеренно не озвучивают из соображений безопасности.

"Рисковать жизнью строителей никто не имеет права. О конкретных сроках я не буду говорить, чтобы не подсказывать врагу", — пояснил он.

Относительно возможности возведения альтернативной переправы, Сухомлин подтвердил, что такие варианты прорабатываются, но деталей не раскрывают.

"Есть два, три, четыре варианта, над которыми работают. Я не могу все рассказывать, но говорю — все будет хорошо", — отметил он.

Пока трасса М15 остается перекрытой, основной объезд проходит через территорию Молдовы. В то же время власти признают, что не все граждане имеют загранпаспорта, и Кабинет Министров работает над решением этой проблемы.

"Наша задача - восстановить сообщение. И правительство делает все возможное, чтобы это было сделано", — добавил Сергей Сухомлин.

Напомним, мы сообщали, как объехать мост в Маяках.