Удар по мосту на Одесчине — созданы альтернативные переправы

Удар по мосту на Одесчине — созданы альтернативные переправы

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 14:21
Одесская область после обстрелов - альтернативные маршруты через Днестр
Повреждения моста. Фото: Виктор Микитася/Telegram

В Одесской области ликвидируют последствия российских атак по энергетике и транспортной инфраструктуре. Для сохранения сообщения через Днестр уже заработали альтернативные маршруты.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита.

Читайте также:
Уда по мосту на Одещині — створено альтернативні переправи - фото 1
Въезд в село Маяки. Фото: Виктор Микита/Telegram

Ликвидация последствий ударов

По его словам, в Одесской области продолжается работа по ликвидации последствий российских ударов по энергетическим, транспортным и логистическим объектам. Все службы работают над восстановлением критической инфраструктуры и обеспечением жизнедеятельности региона.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского вместе с командой работаем в Одесской области. Совместно с ОВА, громадами и экстренными службами ликвидируем последствия российских атак по энергетике, транспортной и логистической инфраструктуре", — написал Виктор Микита.

Уда по мосту на Одещині — створено альтернативні переправи - фото 2
Поврежденный мост в Маяках. Фото: Виктор Микитася/Telegram

Альтернативные маршруты через Днестр

После повреждения сообщения через Днестр уже создали альтернативные транспортные маршруты. Они выполняют свою функцию, хотя движение происходит с определенными ограничениями. Жители имеют возможность передвигаться между общинами и пользоваться основными логистическими направлениями.

"Сколько бы враг не пытался уничтожить соединение — мы будем создавать столько альтернативных переправ, сколько потребуется для обеспечения потребностей людей и функционирования региона", — добавил руководитель Офиса Президента Украины.

Уда по мосту на Одещині — створено альтернативні переправи - фото 3
Коммунальщики ликвидируют последствия ударов по мосту. Фото: Виктор Микита/Telegram

Напомним, утром россияне повторно попали по порту Южный. Также мы писали, что в результате вечернего обстрела в Одесской области погибли семь гражданских мужчин.

Одесса мост Одесская область Новости Одессы ракетный удар выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
