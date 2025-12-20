Одесская область после обстрелов - альтернативные маршруты через Днестр

Удар по мосту на Одесчине — созданы альтернативные переправы
В Одесской области ликвидируют последствия российских атак по энергетике и транспортной инфраструктуре. Для сохранения сообщения через Днестр уже заработали альтернативные маршруты.
Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита.
Ликвидация последствий ударов
По его словам, в Одесской области продолжается работа по ликвидации последствий российских ударов по энергетическим, транспортным и логистическим объектам. Все службы работают над восстановлением критической инфраструктуры и обеспечением жизнедеятельности региона.
"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского вместе с командой работаем в Одесской области. Совместно с ОВА, громадами и экстренными службами ликвидируем последствия российских атак по энергетике, транспортной и логистической инфраструктуре", — написал Виктор Микита.
Альтернативные маршруты через Днестр
После повреждения сообщения через Днестр уже создали альтернативные транспортные маршруты. Они выполняют свою функцию, хотя движение происходит с определенными ограничениями. Жители имеют возможность передвигаться между общинами и пользоваться основными логистическими направлениями.
"Сколько бы враг не пытался уничтожить соединение — мы будем создавать столько альтернативных переправ, сколько потребуется для обеспечения потребностей людей и функционирования региона", — добавил руководитель Офиса Президента Украины.
Напомним, утром россияне повторно попали по порту Южный. Также мы писали, что в результате вечернего обстрела в Одесской области погибли семь гражданских мужчин.
