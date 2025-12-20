Одесская область после обстрелов - альтернативные маршруты через Днестр

Повреждения моста. Фото: Виктор Микитася/Telegram

В Одесской области ликвидируют последствия российских атак по энергетике и транспортной инфраструктуре. Для сохранения сообщения через Днестр уже заработали альтернативные маршруты.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита.

Въезд в село Маяки. Фото: Виктор Микита/Telegram

Ликвидация последствий ударов

По его словам, в Одесской области продолжается работа по ликвидации последствий российских ударов по энергетическим, транспортным и логистическим объектам. Все службы работают над восстановлением критической инфраструктуры и обеспечением жизнедеятельности региона.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского вместе с командой работаем в Одесской области. Совместно с ОВА, громадами и экстренными службами ликвидируем последствия российских атак по энергетике, транспортной и логистической инфраструктуре", — написал Виктор Микита.

Поврежденный мост в Маяках. Фото: Виктор Микитася/Telegram

Альтернативные маршруты через Днестр

После повреждения сообщения через Днестр уже создали альтернативные транспортные маршруты. Они выполняют свою функцию, хотя движение происходит с определенными ограничениями. Жители имеют возможность передвигаться между общинами и пользоваться основными логистическими направлениями.

"Сколько бы враг не пытался уничтожить соединение — мы будем создавать столько альтернативных переправ, сколько потребуется для обеспечения потребностей людей и функционирования региона", — добавил руководитель Офиса Президента Украины.

Коммунальщики ликвидируют последствия ударов по мосту. Фото: Виктор Микита/Telegram

Напомним, утром россияне повторно попали по порту Южный. Также мы писали, что в результате вечернего обстрела в Одесской области погибли семь гражданских мужчин.