Ракетный удар по Одесскому району - есть погибшие и раненые

Ракетный удар по Одесчине — расследование дела ведет СБУ
Вечером 19 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одесскому району. Атака по критической инфраструктуре унесла жизни гражданских и вызвала масштабные разрушения.
Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Ракетный удар по порту — что известно
По их данным, удар пришелся по территории с большим количеством гражданского транспорта. На стоянке вблизи объекта полностью уничтожен один грузовик. Еще 13 грузовых автомобилей, четыре легковых автомобиля и автобус получили повреждения.
В результате обстрела погибли семь гражданских мужчин в возрасте от 20 до 62 лет. Ранения получили 27 человек, всех пострадавших госпитализировали. Данные об их состоянии и количестве уточняются.
Следствие ведет СБУ и прокуратура
Сейчас на месте удара работают прокуроры, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Одесской области.
Напомним, информацию о подготовке высадки в Одессе десанта оккупантов РФ разгоняют подразделения ИПСО россиян. Также мы писали, что из-за атаки на мост в Маяках, Укрзализныця увеличивает количество мест в поездах в Кишинев из Одессы и Киева.
