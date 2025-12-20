Видео
Главная Одесса Ракетный удар по Одесчине — расследование дела ведет СБУ

Ракетный удар по Одесчине — расследование дела ведет СБУ

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 09:47
Ракетный удар по Одесскому району - есть погибшие и раненые
Уничтоженная машина в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Вечером 19 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одесскому району. Атака по критической инфраструктуре унесла жизни гражданских и вызвала масштабные разрушения.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Ракетный удар по порту — что известно

По их данным, удар пришелся по территории с большим количеством гражданского транспорта. На стоянке вблизи объекта полностью уничтожен один грузовик. Еще 13 грузовых автомобилей, четыре легковых автомобиля и автобус получили повреждения.

В результате обстрела погибли семь гражданских мужчин в возрасте от 20 до 62 лет. Ранения получили 27 человек, всех пострадавших госпитализировали. Данные об их состоянии и количестве уточняются.

Удар по порту
Удар по стоянке в порту в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Следствие ведет СБУ и прокуратура

Сейчас на месте удара работают прокуроры, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Одесской области.

Напомним, информацию о подготовке высадки в Одессе десанта оккупантов РФ разгоняют подразделения ИПСО россиян. Также мы писали, что из-за атаки на мост в Маяках, Укрзализныця увеличивает количество мест в поездах в Кишинев из Одессы и Киева.

Одесса порт Одесская область Новости Одессы ракетный удар погибшие
Автор:
Автор:
Лилия Швец
