Україна
Головна Одеса Ракетний удар по Одещині — розслідування справи веде СБУ

Ракетний удар по Одещині — розслідування справи веде СБУ

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 09:47
Ракетний удар по Одеському району — є загиблі та поранені
Знищена автівка на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Увечері 19 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Одеському району. Атака по критичній інфраструктурі забрала життя цивільних і спричинила масштабні руйнування.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі. 

Читайте також:

Ракетний удар по порту — що відомо

За їхніми даними, удар припав по території з великою кількістю цивільного транспорту. На стоянці поблизу об’єкта повністю знищено одну вантажівку. Ще 13 вантажних автомобілів, чотири легкові автівки та автобус зазнали пошкоджень.

Внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних чоловіків віком від 20 до 62 років. Поранення отримали 27 людей, усіх постраждалих госпіталізували. Дані щодо їхнього стану та кількості уточнюються.

Удар по порту
Удар по стоянці в порту на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Слідство веде СБУ та прокуратура

Наразі на місці удару працюють прокурори, співробітники поліції та Служби безпеки України. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, інформацію про підготовку висадки в Одесі десанту окупантів РФ розганяють підрозділи ІПСО росіян. Також ми писали, що через атаку на міст в Маяках, Укрзалізниця збільшує кількість місць у поїздах до Кишинева з Одеси та Києва. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
