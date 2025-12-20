Відео
Головна Одеса Удар по мосту на Одещині — створено альтернативні переправи

Удар по мосту на Одещині — створено альтернативні переправи

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 14:21
Одещина після обстрілів — альтернативні маршрути через Дністер
Пошкодження моста. Фото: Віктор Микита/Telegram

На Одещині ліквідовують наслідки російських атак по енергетиці та транспортній інфраструктурі. Для збереження сполучення через Дністер вже запрацювали альтернативні маршрути.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

Читайте також:
Уда по мосту на Одещині — створено альтернативні переправи - фото 1
В'їзд в село Маяки. Фото: Віктор Микита/Telegram

Ліквідація наслідків ударів

За його словами на Одещині триває робота з ліквідації наслідків російських ударів по енергетичних, транспортних і логістичних об’єктах. Всі служби працюють над відновленням критичної інфраструктури та забезпеченням життєдіяльності регіону.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського разом із командою працюємо на Одещині. Спільно з ОВА, громадами та екстреними службами ліквідовуємо наслідки російських атак по енергетиці, транспортній і логістичній інфраструктурі", — написав Віктор Микита. 

Уда по мосту на Одещині — створено альтернативні переправи - фото 2
Пошкоджений міст в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Альтернативні маршрути через Дністер

Після пошкодження сполучення через Дністер вже створили альтернативні транспортні маршрути. Вони виконують свою функцію, хоча рух відбувається з певними обмеженнями. Мешканці мають можливість пересуватися між громадами та користуватися основними логістичними напрямками.

"Скільки б ворог не намагався знищити зʼєднання – ми будемо створювати стільки альтернативних переправ, скільки буде потрібно для забезпечення потреб людей і функціонування регіону", — додав керівника Офісу Президента України.

Уда по мосту на Одещині — створено альтернативні переправи - фото 3
Комунальники ліквідовують наслідки ударів по мосту. Фото: Віктор Микита/Telegram

Нагадаємо, зранку росіяни повторно влучили по порту Південний. Також ми писали, що внаслідок вечірнього обстрілу на Одещині загинули семеро цивільних чоловіків.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
