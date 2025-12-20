Ракетні удари по портах Одещини: що зі світлом і логістикою

Рятувальник на місці удару. Фото ілюстративне: ДСНС

В Одеській області ліквідовують наслідки масованих ракетних атак по портах і логістиці. Попри руйнування та повторні ранкові удари, регіон зберігає роботу транспорту, пошти й критичних сервісів.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Реклама

Читайте також:

Удари по порту Південний

За їхньою інформацією, у ніч на Одещині ворог завдав балістичного удару по портовій інфраструктурі Одеси. За офіційними даними, загинули вісім людей, ще близько 30 отримали поранення. Зранку після 8:00 зафіксували повторні влучання — цього разу по порту Південний, зокрема по резервуарних об’єктах. На місцях атак працюють медики, рятувальники та піротехніки.

Ліквідація наслідків

Попри постійну загрозу, працівники портів продовжують роботу, щоб не зупиняти морську логістику. Окремо вживають заходів для стабілізації руху транспорту після пошкодження мосту в районі Маяків. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба наголосив, що ключове завдання зараз — зберегти транспортне сполучення та безперебійне постачання товарів і послуг для мешканців регіону.

"Забезпечено проїзд для екстрених служб, транспорту з харчовими продуктами, інкасації, поштових перевезень та інших невідкладних вантажів. З безпекових причин не все можемо комунікувати, але головне це стабільна гуманітарна ситуація в регіоні. Над цим працюємо", — повідомив Кулеба.

Як працює пошта та соцсервіси на Одещині

За його словами, поштові та соціальні сервіси працюють без збоїв. Укрпошта доставляє посилки, пенсії та соціальні виплати у штатному режимі. Робота триває цілодобово, попри ризики.

До реагування також залучені Укрзалізниця, Агентство відновлення та міжнародні партнери. Провели координаційні наради з бізнесом і галузевими представниками. Для пасажирів призначають додаткові вагони у напрямках "Одеса—Кишинів" та "Київ—Кишинів".

Ситуація зі світлом

Наразі без світла залишаються понад 37 тисяч абонентів Одеси та Одеського району. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Вода й тепло в регіоні подаються у звичному режимі.

Нагадаємо, ми повідомляли вартість поїздки поїздом Одеса—Кишинів. Також, писали, як об’їхати Маяки.