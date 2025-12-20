Видео
Главная Одесса РФ утром нанесли удар по порту на Одесчине — ситуация в регионе

РФ утром нанесли удар по порту на Одесчине — ситуация в регионе

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 12:33
Ракетные удары по портам Одесской области: что со светом и логистикой
Спасатель на месте удара. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одесской области ликвидируют последствия массированных ракетных атак по портам и логистике. Несмотря на разрушения и повторные утренние удары, регион сохраняет работу транспорта, почты и критических сервисов.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Читайте также:

Удары по порту Пивденный

По их информации, в ночь в Одесской области враг нанес баллистический удар по портовой инфраструктуре Одессы. По официальным данным, погибли восемь человек, еще около 30 получили ранения. Утром после 8:00 зафиксировали повторные попадания — на этот раз по порту Южный, в частности по резервуарным объектам. На местах атак работают медики, спасатели и пиротехники.

Ликвидация последствий

Несмотря на постоянную угрозу, работники портов продолжают работу, чтобы не останавливать морскую логистику. Отдельно принимают меры для стабилизации движения транспорта после повреждения моста в районе Маяков. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что ключевая задача сейчас — сохранить транспортное сообщение и бесперебойные поставки товаров и услуг для жителей региона.

"Обеспечен проезд для экстренных служб, транспорта с пищевыми продуктами, инкассации, почтовых перевозок и других неотложных грузов. По причинам безопасности не все можем коммуницировать, но главное это стабильная гуманитарная ситуация в регионе. Над этим работаем", — сообщил Кулеба.

Как работает почта и соцсервисы в Одесской области

По его словам, почтовые и социальные сервисы работают без сбоев. Укрпочта доставляет посылки, пенсии и социальные выплаты в штатном режиме. Работа продолжается круглосуточно, несмотря на риски.

К реагированию также привлечены Укрзализныця, Агентство восстановления и международные партнеры. Провели координационные совещания с бизнесом и отраслевыми представителями. Для пассажиров назначают дополнительные вагоны в направлениях "Одесса—Кишинев" и "Киев—Кишинев".

Ситуация со светом

Сейчас без света остаются более 37 тысяч абонентов Одессы и Одесского района. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Вода и тепло в регионе подаются в обычном режиме.

Напомним, мы сообщали стоимость поездки поездом Одесса-Кишинев. Также, писали, как объехать Маяки.

Одесса порт Одесская область Новости Одессы ракетный удар разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
