Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зруйнований міст на Одещині — як дістатися кордонів і де є черги

Зруйнований міст на Одещині — як дістатися кордонів і де є черги

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 09:19
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордонах
Автівки в черзі на кордоні. Фото: кадр з відео

У неділю, 21 грудня, траса Одеса-Рені знову спостерігаються затори, а на кордонах фіксують великі черги. Ситуацію ускладнює зруйнований міст у Маяках, через який водіям доводиться їхати в об’їзд чи альтернативною переправою.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені: в'їзд тільки в Молдову

На пункті пропуску "Паланка — Удобне" автомобілі пропускають лише у напрямку Молдови. Тут уже зранку сформувалася велика черга. В’їзд в Україну через цей КПП тимчасово не здійснюється. Наразі там спостерігається велика черга.

Зруйнований міст на Одещині — як дістатися кордонів і де є черги - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Складна ситуація і на "Старокозаче — Тудора". Рух тут повільний в обох напрямках. При цьому в Україну пропускають лише тих водіїв, які їдуть у бік Білгород-Дністровського.

Зруйнований міст на Одещині — як дістатися кордонів і де є черги - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Окремою проблемою залишається частково зруйнований міст у районі Маяків. Наразі там працює альтернативна переправа, проте, під час "повітряної дороги" її роботу призупиняють. Через це частина транспорту змушена змінювати маршрут. Водіям радять оминати небезпечну ділянку через другорядні дороги у напрямку Вінницької та Чернівецької області з подальшим виїздом до кордонів з Молдовою та Румунією. Такий об’їзд суттєво збільшує час у дорозі. Час у дорозі суттєво збільшується.

Зруйнований міст на Одещині — як дістатися кордонів і де є черги - фото 3
Міст в Маяках працює частково. Фото: скриншот з Google Maps

Як дістатися до Одеси з Молдови та Румунії

Наразі на в'їзд в Україну та у зворотний бік можна скористатися такими пунктами пропуску:

"Мамалига — Крива";
"Сокиряни — Окниця";
"Росошани — Бричень";
"Могилів-Подільський — Отач".

Проте тут спостерігаються черги й очікування може затягуватися через суттєве збільшення кількості легкових авто на КПП "Мамалига — Крива". А от "Сокиряни — Окниця" ситуація краще, заторів поки немає.Додамо, що це пункти пропуску з виїздом у Чернівецьку область.

Зруйнований міст на Одещині — як дістатися кордонів і де є черги - фото 4
КПП "Мамалига — Крива". Фото: скриншот з Google Maps
Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 5
"Сокиряни — Окниця". Фото: скриншот з Google Maps

Більш стабільною залишається ситуація на "Росошани — Бричень", де рух іде повільно, але без критичних заторів. Це виїзд у Вінницьку область.

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 6
КПП "Росошани — Бричень". Фото: скриншот з Google Maps

На пункті "Могилів-Подільський — Отач" черги великі, а у пікові години можливі більші затримки. Цей пункт пропуску також з виїздом у Вінницьку область.

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки - фото 7
КПП "Могилів-Подільський — Отач". Фото: скриншот з Google Maps

Зазначимо, що водії, які вже повернулися через ці пункти пропуску, радять всім їхати у напрямку Вінниці, а потім вже з виїздом в Черкаську область і на трасу Одеса-Київ. Це зумовлено станом дороги.

Нагадаємо, стало відомо, коли відновлять міст у Маяках. Також ми писали, як Одещина виходить з кризи після обстрілів.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації