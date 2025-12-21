Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордонах

Автівки в черзі на кордоні. Фото: кадр з відео

У неділю, 21 грудня, траса Одеса-Рені знову спостерігаються затори, а на кордонах фіксують великі черги. Ситуацію ускладнює зруйнований міст у Маяках, через який водіям доводиться їхати в об’їзд чи альтернативною переправою.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені: в'їзд тільки в Молдову

На пункті пропуску "Паланка — Удобне" автомобілі пропускають лише у напрямку Молдови. Тут уже зранку сформувалася велика черга. В’їзд в Україну через цей КПП тимчасово не здійснюється. Наразі там спостерігається велика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Складна ситуація і на "Старокозаче — Тудора". Рух тут повільний в обох напрямках. При цьому в Україну пропускають лише тих водіїв, які їдуть у бік Білгород-Дністровського.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Окремою проблемою залишається частково зруйнований міст у районі Маяків. Наразі там працює альтернативна переправа, проте, під час "повітряної дороги" її роботу призупиняють. Через це частина транспорту змушена змінювати маршрут. Водіям радять оминати небезпечну ділянку через другорядні дороги у напрямку Вінницької та Чернівецької області з подальшим виїздом до кордонів з Молдовою та Румунією. Такий об’їзд суттєво збільшує час у дорозі. Час у дорозі суттєво збільшується.

Міст в Маяках працює частково. Фото: скриншот з Google Maps

Як дістатися до Одеси з Молдови та Румунії

Наразі на в'їзд в Україну та у зворотний бік можна скористатися такими пунктами пропуску:

"Мамалига — Крива";

"Сокиряни — Окниця";

"Росошани — Бричень";

"Могилів-Подільський — Отач".

Проте тут спостерігаються черги й очікування може затягуватися через суттєве збільшення кількості легкових авто на КПП "Мамалига — Крива". А от "Сокиряни — Окниця" ситуація краще, заторів поки немає.Додамо, що це пункти пропуску з виїздом у Чернівецьку область.

КПП "Мамалига — Крива". Фото: скриншот з Google Maps

"Сокиряни — Окниця". Фото: скриншот з Google Maps

Більш стабільною залишається ситуація на "Росошани — Бричень", де рух іде повільно, але без критичних заторів. Це виїзд у Вінницьку область.

КПП "Росошани — Бричень". Фото: скриншот з Google Maps

На пункті "Могилів-Подільський — Отач" черги великі, а у пікові години можливі більші затримки. Цей пункт пропуску також з виїздом у Вінницьку область.

КПП "Могилів-Подільський — Отач". Фото: скриншот з Google Maps

Зазначимо, що водії, які вже повернулися через ці пункти пропуску, радять всім їхати у напрямку Вінниці, а потім вже з виїздом в Черкаську область і на трасу Одеса-Київ. Це зумовлено станом дороги.

Нагадаємо, стало відомо, коли відновлять міст у Маяках. Також ми писали, як Одещина виходить з кризи після обстрілів.