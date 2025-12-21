Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границах

Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 21 декабря, на трассе Одесса-Рени снова наблюдаются пробки, а на границах фиксируют большие очереди. Ситуацию осложняет разрушенный мост в Маяках, через который водителям приходится ехать в объезд или альтернативной переправой.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени: въезд только в Молдову

На пункте пропуска "Паланка — Удобное" автомобили пропускают только в направлении Молдовы. Здесь уже утром сформировалась большая очередь. Въезд в Украину через этот КПП временно не осуществляется. Сейчас там наблюдается большая очередь.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Сложная ситуация и на "Старокозачье — Тудора". Движение здесь медленное в обоих направлениях. При этом в Украину пропускают только тех водителей, которые едут в сторону Белгород-Днестровского.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот из Google Maps

Отдельной проблемой остается частично разрушенный мост в районе Маяков. Сейчас там работает альтернативная переправа, однако, во время "воздушной дороги" ее работу приостанавливают. Поэтому часть транспорта вынуждена менять маршрут. Водителям советуют обходить опасный участок через второстепенные дороги в направлении Винницкой и Черновицкой области с последующим выездом к границам с Молдовой и Румынией. Такой объезд существенно увеличивает время в пути. Время в пути существенно увеличивается.

Мост в Маяках работает частично. Фото: скриншот с Google Maps

Как добраться до Одессы из Молдовы и Румынии

Сейчас на въезд в Украину и в обратную сторону можно воспользоваться такими пунктами пропуска:

"Мамалыга — Кривая";

"Сокиряны —Окница";

"Росошаны — Бричень";

"Могилев-Подольский — Отач".

Однако здесь наблюдаются очереди и ожидание может затягиваться из-за существенного увеличения количества легковых авто на КПП "Мамалыга — Кривая". А вот "Сокиряны — Окница" ситуация лучше, пробок пока нет. Добавим, что это пункты пропуска с выездом в Черновицкую область.

КПП "Мамалыга — Кривая". Фото: скриншот с Google Maps

"Сокиряны —Окница". Фото: скриншот из Google Maps

Более стабильной остается ситуация на "Росошаны — Бричень", где движение идет медленно, но без критических пробок. Это выезд в Винницкую область.

КПП "Росошаны — Бричень". Фото: скриншот из Google Maps

На пункте "Могилев-Подольский — Отач" очереди большие, а в пиковые часы возможны большие задержки. Этот пункт пропуска также с выездом в Винницкую область.

КПП "Могилев-Подольский — Отач". Фото: скриншот с Google Maps

Отметим, что водители, которые уже вернулись через эти пункты пропуска, советуют всем ехать в направлении Винницы, а потом уже с выездом в Черкасскую область и на трассу Одесса-Киев. Это обусловлено состоянием дороги.

Напомним, стало известно, когда восстановят мост в Маяках. Также мы писали, как Одесская область выходит из кризиса после обстрелов.