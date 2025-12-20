Видео
Главная Одесса Движение через Днестр есть — как Одесчина выходит из кризиса

Движение через Днестр есть — как Одесчина выходит из кризиса

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 16:46
В Арцизе обсудили движение через Днестр и топливо для Одесской области
Представители власти на поврежденном мосту в Маяках. Фото: Виктор Микитася/Telegram

В Одесской области провели рабочее совещание по восстановлению жизнедеятельности региона после атак РФ. Сейчас движение транспорта через Днестр частично восстановили.

Об этом в субботу, 20 декабря, во время рабочего совещания в Одесской области сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита.

Ситуация в Одесской области

По его словам, транспортное сообщение через Днестр уже частично восстановили. Люди могут передвигаться легковыми авто, микроавтобусами и небольшими грузовиками. В течение ближайших 48 часов условия движения планируют дополнительно улучшить и приблизить к привычным маршрутам.

"Проинформировал громаду о поручении Президента Украины Владимира Зеленского, принятых решениях Правительства и первоочередных мерах, которые уже выполняются в связи с атаками россиян. Поблагодарил каждого и каждую за личное лидерство на местах, взвешенность и устойчивость в сложных обстоятельствах", — сообщил Виктор Микитась.

Все работает без задержек

Он также заверил, что финансовая система работает стабильно. Банки открыты, банкоматы обеспечены наличными. Почтовые отделения возобновили работу по графику, а пенсии, социальные выплаты и корреспонденция доставляется без задержек.

По его словам восстановлены и поставки товаров в продуктовые магазины. На полках есть все необходимое.

"Сформирована логистика поставок топлива на АЗС. Все виды топлива в наличии в сети заправочных станций. Экстренные службы, полиция и другие работают в усиленном режиме, обеспечивают правопорядок на местах", — добавил Виктор Микита.

Напомним, стало известно, когда восстановят мост в Маяках. Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Одесской области после массированных российских обстрелов.

Одесса пенсии Днестр Одесская область Новости Одессы топливо
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
