Україна
Головна Одеса Рух через Дністер відновлюють — як Одещина виходить з кризи

Рух через Дністер відновлюють — як Одещина виходить з кризи

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 16:46
В Арцизі обговорили рух через Дністер і пальне для Одещини
Представники влади на пошкодженому мосту в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

На Одещині провели робочу нараду щодо відновлення життєдіяльності регіону після атак РФ. Наразі рух транспорту через Дністер частково відновили.

Про це у суботу, 20 грудня, під час робочої наради на Одещині повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

Ситуація на Одещині

За його словами, транспортне сполучення через Дністер вже частково відновили. Люди можуть пересуватися легковими авто, мікроавтобусами та невеликими вантажівками. Упродовж найближчих 48 годин умови руху планують додатково покращити та наблизити до звичних маршрутів.

"Поінформував громаду про доручення Президента України Володимира Зеленського, прийняті рішення Урядом та першочергові заходи, які вже виконуються у звʼязку з атаками росіян. Подякував кожному та кожній за особисте лідерство на місцях, виваженість і стійкість у складних обставинах", — повідомив Віктор Микита.

Все працює без затримок

Він також запевнив, що фінансова система працює стабільно. Банки відкриті, банкомати забезпечені готівкою. Поштові відділення відновили роботу за графіком, а пенсії, соціальні виплати та кореспонденція доставляються без затримок.

За його словами відновлено й постачання товарів у продуктові магазини. На полицях є все необхідне.

"Сформовано логістику постачання пального на АЗС. Усі види палива в наявності в мережі заправних станцій. Екстрені служби, поліція та інші працюють у посиленому режимі, забезпечують правопорядок на місцях", — додав Віктор Микита.

Нагадаємо, стало відомо, коли відновлять міст у Маяках. Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Одеській області після масованих російських обстрілів

Одеса пенсії Дністер Одеська область Новини Одеси пальне
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
