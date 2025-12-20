Ситуація на Одещині — Зеленський пояснив, що відбувається

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 20 грудня, розповів про ситуацію в Одеській області після масованих російських обстрілів. За його словами, наразі всі роблять свою справу для відновлення.

Про це Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік на пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Ситуація в Одеській області

Зеленський наголосив, що в деталях знає, що відбувається в Одеській області після масованих російських ударів, які відбуваються постійно. За його словами, провели декілька нарад в онлайн-форматі та телефонному.

"Командувач отримав завдання — тимчасові інфраструктурні рішення дуже швидко зробити для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні всі необхідності, мінімальні, які потрібні", — каже глава держави.

Він пояснив, що йдеться про продукти харчування, паливо, медичні препарати тощо.

Зеленський зазначив, що не хоче говорити, коли і що буде зроблено з понтонними мостами.

"Окрім цього, на місті мій зам з регіональної політики Микита доповідає мені і допомагає на місці, на місці повинен бути вже віцепремʼєр Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, ну і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", — додав український лідер.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита повідомив, що на Одещині ліквідовують наслідки російських ударів. Для забезпечення руху через Дністер запровадили альтернативні маршрути.

А 19 грудня російські окупанти атакували Одеську область, внаслідок чого загинули вісім людей.