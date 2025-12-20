Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:00
Ситуація на Одещині — Зеленський пояснив, що відбувається
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 20 грудня, розповів про ситуацію в Одеській області після масованих російських обстрілів. За його словами, наразі всі роблять свою справу для відновлення.

Про це Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік на пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в Одеській області

Зеленський наголосив, що в деталях знає, що відбувається в Одеській області після масованих російських ударів, які відбуваються постійно. За його словами, провели декілька нарад в онлайн-форматі та телефонному. 

"Командувач отримав завдання — тимчасові інфраструктурні рішення дуже швидко зробити для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні всі необхідності, мінімальні, які потрібні", — каже глава держави.

Він пояснив, що йдеться про продукти харчування, паливо, медичні препарати тощо.

Зеленський зазначив, що не хоче говорити, коли і що буде зроблено з понтонними мостами.

"Окрім цього, на місті мій зам з регіональної політики Микита доповідає мені і допомагає на місці, на місці повинен бути вже віцепремʼєр Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, ну і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", — додав український лідер.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита повідомив, що на Одещині ліквідовують наслідки російських ударів. Для забезпечення руху через Дністер запровадили альтернативні маршрути.

А 19 грудня російські окупанти атакували Одеську область, внаслідок чого загинули вісім людей.

Володимир Зеленський війна Україна Одеська область обстріли
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації