Ситуация в Одесской области — Зеленский объяснил, что происходит

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 20 декабря, рассказал о ситуации в Одесской области после массированных российских обстрелов. По его словам, сейчас все делают свое дело для восстановления.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ответ на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Ситуация в Одесской области

Зеленский подчеркнул, что в деталях знает, что происходит в Одесской области после массированных российских ударов, которые происходят постоянно. По его словам, провели несколько совещаний в онлайн-формате и телефонном.

"Командующий получил задание — временные инфраструктурные решения очень быстро сделать для того, чтобы у людей были все возможности, по крайней мере все необходимости, минимальные, которые нужны", — говорит глава государства.

Он объяснил, что речь идет о продуктах питания, топливе, медицинских препаратах и тому подобное.

Зеленский отметил, что не хочет говорить, когда и что будет сделано с понтонными мостами.

"Кроме этого, на месте мой зам по региональной политике Микита докладывает мне и помогает на месте, на месте должен быть уже вице-премьер Кулеба, который отвечает также за это направление, ну и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области", — добавил украинский лидер.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита сообщил, что в Одесской области ликвидируют последствия российских ударов. Для обеспечения движения через Днестр ввели альтернативные маршруты.

А 19 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего погибли восемь человек.