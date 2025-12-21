Обстріли портів Одещини: що пошкоджено і як працює логістика

Рятувальники гасять пожежу на судні. Фото ілюстративне: АМПУ

Минулої доби російські війська знову масовано били по цивільній інфраструктурі Одещини. Під ударами опинилися транспортні, портові та промислові об’єкти на півдні регіону, зокрема порт Південний.

Про чергову атаку повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Обстріли портів

За його словами, внаслідок ударів виникли пожежі та зафіксовані пошкодження майна. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

"Минулої доби Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону", — написав Олег Кіпер.

Окремо під обстріли потрапив порт Південний. Як повідомили в Адміністрації морських портів України, дронова атака пошкодила складські приміщення та частину портової інфраструктури. Також виникли тимчасові перебої з електропостачанням. Людей не поранено.

Повідомлення АМПУ. Фото: скриншот з facebook

Як працюють морські порти Одещини

У АМПУ запевняють, що попри постійні атаки, українські морські порти продовжують роботу. Разом із портовими операторами, бізнесом та профільними службами триває оперативна ліквідація наслідків обстрілів. Паралельно фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені об’єкти та зберегти стабільність морської логістики на півдні України.

Нагадаємо, рух трасою М-15 Одеса-Рені через село Маяки відновлений після російської атаки по інфраструктурі. Також ми писали, що жителі молдавського села Паланка готуються до евакуації.