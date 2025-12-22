Видео
В Одессе под атакой оказался критический объект инфраструктуры

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 07:27
Ночная атака по Одессе — повреждена критическая инфраструктура
Фиксация последствий обстрела. Фото: Одесская МВА

В результате двух российских ударов, нанесенных в ночь на 22 декабря, в Одессе был поврежден объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, именно эти атаки привели к перебоям с электроснабжением — без света временно осталась часть одного из районов.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Обстрелы Одессы 22 декабря

Кроме повреждений, есть и пострадавший среди гражданского населения. Ранения получил 30-летний мужчина. Его доставили в больницу с осколочными травмами, медики оценивают состояние как средней тяжести. Также в результате ударов выбиты окна в жилом доме.

Одеса обстріл
Обследование объектов. Фото: Одесская МВА
Обстріл Одеси
Выбитые окна. Фото: Одесская МВА

На местах повреждений с ночи работают коммунальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атак и восстановлением критически важных систем.

Напомним, вчера, 21 декабря, Россия также нанесла удар по Одессе баллистической ракетой.

Также ранее глава Одесской МВА сообщал о последствиях российских атак по портам в Одесской области.

Одесса пожар взрыв обстрелы критическая инфраструктура
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
