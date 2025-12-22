Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі під атакою опинився критичний об'єкт інфраструктури

В Одесі під атакою опинився критичний об'єкт інфраструктури

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 07:27
Нічна атака по Одесі — пошкоджено критичну інфраструктуру
Фіксація наслідків обстрілу. Фото: Одеська МВА

Унаслідок двох російських ударів, завданих у ніч проти 22 грудня, в Одесі було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, саме ці атаки призвели до перебоїв з електропостачанням — без світла тимчасово залишилася частина одного з районів.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама
Читайте також:

Обстріли Одеси 22 грудня

Окрім пошкоджень, є й постраждалий серед цивільного населення. Поранення отримав 30-річний чоловік. Його доправили до лікарні з осколковими травмами, медики оцінюють стан як середньої тяжкості. Також внаслідок ударів вибито вікна у житловому будинку.

Одеса обстріл
Обстеження об'єктів. Фото: Одеська МВА
Обстріл Одеси
Вибиті вікна. Фото: Одеська МВА

На місцях пошкоджень із ночі працюють комунальні служби, які займаються ліквідацією наслідків атак та відновленням критично важливих систем. 

Нагадаємо, вчора, 21 грудня, Росія також завдала удару по Одесі балістичною ракетою.

Також раніше очільник Одеської МВА повідомляв про наслідки російських атак по портах в Одеській області.

Одеса пожежа вибух обстріли критична інфраструктура війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації