Нічна атака по Одесі — пошкоджено критичну інфраструктуру

Фіксація наслідків обстрілу. Фото: Одеська МВА

Унаслідок двох російських ударів, завданих у ніч проти 22 грудня, в Одесі було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, саме ці атаки призвели до перебоїв з електропостачанням — без світла тимчасово залишилася частина одного з районів.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстріли Одеси 22 грудня

Окрім пошкоджень, є й постраждалий серед цивільного населення. Поранення отримав 30-річний чоловік. Його доправили до лікарні з осколковими травмами, медики оцінюють стан як середньої тяжкості. Також внаслідок ударів вибито вікна у житловому будинку.

Обстеження об'єктів. Фото: Одеська МВА

Вибиті вікна. Фото: Одеська МВА

На місцях пошкоджень із ночі працюють комунальні служби, які займаються ліквідацією наслідків атак та відновленням критично важливих систем.

Нагадаємо, вчора, 21 грудня, Росія також завдала удару по Одесі балістичною ракетою.

Також раніше очільник Одеської МВА повідомляв про наслідки російських атак по портах в Одеській області.