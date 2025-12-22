ППО Одещини посилять: що відомо

Мобільна вогнева група на Одещині. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Після останніх російських атак на Одещину системи ППО регіону планують посилити. Одночасно обговорюється можливе призначення нового командувача Повітряного командування "Південь". Офіційного рішення поки немає, але експерти запевняють, що новий керівник відповідатиме всім вимогам і забезпечить надійний захист людей та важливої інфраструктури.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Посилення захисту

Одещини Речник УДА зазначив, що поки рішення про заміну командувача офіційно не ухвалено, однак президент уже озвучив свою позицію щодо можливих змін. Якщо нове призначення відбудеться, то кандидат обов’язково матиме необхідний досвід і зможе ефективно виконувати завдання із захисту регіону. Сергій Братчук підкреслив, що головний пріоритет — захист людей та критичної інфраструктури.

"Сьогодні офіційно рішення ще не прийнято. Була озвучена думка президента. Можливо, на цьому тижні щось і зміниться", — зазначив Братчук.

Сергій Братчук додав, що будь-яка нова кандидатура відповідатиме вимогам військово-політичного керівництва і зможе забезпечити ефективну роботу системи ППО. За його словами, саме мобільність і професійність командування дозволяє регіону протистояти атакам противника і захищати ключові об’єкти.

"Коли відбуваються такі заміни, не прийде людина без досвіду. Відповідна кандидатура виконуватиме завдання зі зміцнення захисту регіону", — уточнив Братчук.

Речник зауважив, що деталі посилення протиповітряної оборони залишаються секретними. Однак він запевняє, що зміни значно підвищать готовність регіону до нових атак.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки цілей збила українська ППО цієї ночі. також ми писали, що Зеленський назвав цілі росіян під час атак на Одещину