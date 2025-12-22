Видео
Главная Одесса В Одесской области будет усилена ПВО — что известно

В Одесской области будет усилена ПВО — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:40
ПВО Одесской области усилят: что известно
Мобильная огневая группа в Одесской области. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

После последних российских атак на Одесскую область системы ПВО региона планируют усилить. Одновременно обсуждается возможное назначение нового командующего Воздушного командования "Юг". Официального решения пока нет, но эксперты уверяют, что новый руководитель будет отвечать всем требованиям и обеспечит надежную защиту людей и важной инфраструктуры.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Усиление защиты

Одесской области Представитель УДА отметил, что пока решение о замене командующего официально не принято, однако президент уже озвучил свою позицию относительно возможных изменений. Если новое назначение состоится, то кандидат обязательно будет иметь необходимый опыт и сможет эффективно выполнять задачи по защите региона. Сергей Братчук подчеркнул, что главный приоритет - защита людей и критической инфраструктуры.

"Сегодня официально решение еще не принято. Было озвучено мнение президента. Возможно, на этой неделе что-то и изменится", — отметил Братчук.

Сергей Братчук добавил, что любая новая кандидатура будет отвечать требованиям военно-политического руководства и сможет обеспечить эффективную работу системы ПВО. По его словам, именно мобильность и профессиональность командования позволяет региону противостоять атакам противника и защищать ключевые объекты.

"Когда происходят такие замены, не придет человек без опыта. Соответствующая кандидатура будет выполнять задачи по укреплению защиты региона",— уточнил Братчук.

Спикер отметил, что детали усиления противовоздушной обороны остаются секретными. Однако он уверяет, что изменения значительно повысят готовность региона к новым атакам.

Напомним, мы сообщали о том, сколько целей сбила украинская ПВО этой ночью. также мы писали, что Зеленский назвал цели россиян во время атак на Одесскую область

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы ПВО атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
