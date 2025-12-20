Обстрелы Одесской области — Зеленский назвал главную цель РФ

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление ударов по Одесской области со стороны России. Глава государства подчеркнул, что Кремль стремится создать гуманитарную катастрофу в регионе и усилить моральное давление на украинцев. Президент анонсировал усиление обороны региона и кадровые изменения в командовании.

