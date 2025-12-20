Видео
Главная Одесса РФ усиливает удары по Одесчине — Зеленский назвал цель Кремля

РФ усиливает удары по Одесчине — Зеленский назвал цель Кремля

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 18:50
Обстрелы Одесской области — Зеленский назвал главную цель РФ
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление ударов по Одесской области со стороны России. Глава государства подчеркнул, что Кремль стремится создать гуманитарную катастрофу в регионе и усилить моральное давление на украинцев. Президент анонсировал усиление обороны региона и кадровые изменения в командовании.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Одесская область
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
