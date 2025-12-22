Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ атаковала в Одессе припортовую инфраструктуру и судно

РФ атаковала в Одессе припортовую инфраструктуру и судно

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 23:18
Обстрел Одессы 22 декабря - повреждена портовая инфраструктура и судно
Спасатели ликвидируют последствия атаки в Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Российские оккупанты в понедельник вечером, 22 декабря, в очередной раз атаковали Одессу дронами. В результате обстрела повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия атаки РФ на Одессу вечером 22 декабря

"Сегодня вечером враг снова атаковал Одессу ударными БпЛА. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий уже работают соответствующие службы. В то же время, информации о пострадавших не было.

Напомним, что россияне за последние недели очень часто стали атаковать Одесскую область. На фоне этого системы ПВО региона планируют усилить.

Также мы писали, почему Россия массированно стала атаковать Одесскую область.

Одесса корабль порт обстрелы война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации