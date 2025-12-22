Обстрел Одессы 22 декабря - повреждена портовая инфраструктура и судно

Спасатели ликвидируют последствия атаки в Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Российские оккупанты в понедельник вечером, 22 декабря, в очередной раз атаковали Одессу дронами. В результате обстрела повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ на Одессу вечером 22 декабря

"Сегодня вечером враг снова атаковал Одессу ударными БпЛА. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий уже работают соответствующие службы. В то же время, информации о пострадавших не было.

Напомним, что россияне за последние недели очень часто стали атаковать Одесскую область. На фоне этого системы ПВО региона планируют усилить.

Также мы писали, почему Россия массированно стала атаковать Одесскую область.