Головна Одеса Обстріл Одещини — з'явилися фото наслідків

Обстріл Одещини — з'явилися фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:13
Масована атака дронів на Одещину: фото наслідків
Рятувальники гасять пожежу на судні. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 23 грудня Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одеської області. Під ударом опинилися енергетичні, портові, транспортні та житлові об’єкти. У кількох районах зафіксовано масштабні руйнування, виникли пожежі. Люди не постраждали, але частина громад залишилась без стабільного електропостачання.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Вночі, 23 грудня внаслідок атаки Росії в одному з портів Одещини пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення. У двоповерховому житловому будинку загорівся дах, також зазнав ушкоджень гараж у приватному секторі. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі. В іншому районі вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило дахи у 122 приватних будинках, а також скління ще у трьох багатоповерхівках. Постраждало й порожнє складське приміщення.

РФ масовано атакувала Одещину дронами
Дим з суховантажу після атаки. Фото: ДСНС Одещини
РФ масовано атакувала Одещину дронами
Рятувальник біля палаючого судна. Фото: ДСНС Одещини

Через удари в постраждалих громадах фіксують перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру підключили до генераторів. Також розгорнули пункти незламності — по допомогу вже звернулися близько 900 людей.

РФ масовано атакувала Одещину дронами
Надзвичайники гасять пожежу в будівлі. Фото: ДСНС Одещини
РФ масовано атакувала Одещину дронами
Пошкоджена будівля після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ДСНС додали, що роботу рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги. Станом на ранок усі осередки займання ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. На місцях продовжують працювати аварійні та відновлювальні служби.

РФ масовано атакувала Одещину дронами
Вирва на місці атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram
РФ масовано атакувала Одещину дронами
Уламки БпЛА. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала Житомирщину — серед постраждалих є діти. Також ми писали що через російський обстріл у кількох областях ввели аварійні відключення світла.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
