Массированная атака дронов в Одесской области: фото последствий

Спасатели тушат пожар на судне. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 23 декабря Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области. Под ударом оказались энергетические, портовые, транспортные и жилые объекты. В нескольких районах зафиксированы масштабные разрушения, возникли пожары. Люди не пострадали, но часть общин осталась без стабильного электроснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Ночью, 23 декабря в результате атаки России в одном из портов Одесской области поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. В двухэтажном жилом доме загорелась крыша, также получил повреждения гараж в частном секторе. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары. В другом районе взрывной волной выбило окна и повредило крыши в 122 частных домах, а также остекление еще в трех многоэтажках. Пострадало и пустое складское помещение.

Дым из сухогруза после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель возле горящего судна. Фото: ГСЧС Одесской области

Из-за ударов в пострадавших громадах фиксируют перебои с электроснабжением. Критическую инфраструктуру подключили к генераторам. Также развернули пункты несокрушимости — за помощью уже обратились около 900 человек.

Чрезвычайники тушат пожар в здании. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденное здание после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ГСЧС добавили, что работу спасателей осложняли постоянные воздушные тревоги. По состоянию на утро все очаги возгорания ликвидированы. По предварительной информации, погибших и раненых нет. На местах продолжают работать аварийные и восстановительные службы.

Воронка на месте атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Обломки БпЛА. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала Житомирскую область — среди пострадавших есть дети. Также мы писали что из-за российского обстрела в нескольких областях ввели аварийные отключения света.