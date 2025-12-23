Массированная атака дронов в Одесской области: фото последствий

Обстрел Одесчины — появились фото последствий
В ночь на 23 декабря Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области. Под ударом оказались энергетические, портовые, транспортные и жилые объекты. В нескольких районах зафиксированы масштабные разрушения, возникли пожары. Люди не пострадали, но часть общин осталась без стабильного электроснабжения.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
Ночью, 23 декабря в результате атаки России в одном из портов Одесской области поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. В двухэтажном жилом доме загорелась крыша, также получил повреждения гараж в частном секторе. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары. В другом районе взрывной волной выбило окна и повредило крыши в 122 частных домах, а также остекление еще в трех многоэтажках. Пострадало и пустое складское помещение.
Из-за ударов в пострадавших громадах фиксируют перебои с электроснабжением. Критическую инфраструктуру подключили к генераторам. Также развернули пункты несокрушимости — за помощью уже обратились около 900 человек.
В ГСЧС добавили, что работу спасателей осложняли постоянные воздушные тревоги. По состоянию на утро все очаги возгорания ликвидированы. По предварительной информации, погибших и раненых нет. На местах продолжают работать аварийные и восстановительные службы.
