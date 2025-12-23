Дим в небі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині було чутно вибух, сьогодні, 23 грудня. Ворог атакує регіон ракетами з тактичної авіації. Наразі про наслідки нічого не відомо.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення про загрозу КАБ. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 22 грудня, в Одеській області було чутно вибухи. Повітряні сили повідомляли про пуски КАБ з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Згодом уточнили що вони летять напрямку суходолу між н.п. Овідіополь та Чорноморськ. Офіційної інформації про наслідки наразі немає. Зазначимо, що повітряну тривогу на Одеському районі оголосили о 11:11.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що внаслідок однієї з атак на Одещині декілька днів вирувала пожежа. Також ми писали, що в ніч на 23 грудня росіяни масовано атакували південь Одещини.