Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удар по цивільному судну на Одещині — з'явилися деталі

Удар по цивільному судну на Одещині — з'явилися деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 13:15
Атака дронами на Одещину: пошкоджене судно в порту
Пошкоджене внаслідок атаки судно. Фото: ДСНС Одещини

Увечері 22 грудня Росія знову атакувала Одещину ударними дронами. Під удар потрапила припортова інфраструктура та цивільне судно. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Реклама
Читайте також:

Атака на порти

Українські порти знову пережили важку добу. Росія продовжує цілодобові атаки по цивільних об’єктах та інфраструктурі. Під час вечірнього удару в Одеському порту вибухова хвиля пошкодила цивільне судно під прапором Лівану. На борту перебувала українська соя, яку готували до транспортування. Люди не постраждали. Крім того, ударів зазнав і порт Рені. Там пошкоджені адміністративні будівлі та портова інфраструктура. На місцях працюють усі служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

"Дякуємо кожному і кожній, хто в цей час працює цілодобово, щоб українські порти вистояли. Тримаємось. Працюємо.", — йдеться у повідомили АМПУ.

Атака на порти Одещини
Пошкодження після атаки в порту на Одещині. Фото: Адміністрація морських портів України

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 23 грудня, на Одещині пролунали вибухи. Також ми писали про те, що вночі окупанти масовано атакували південь Одещини.

Одеса корабель Одеська область Одеський порт Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації