Атака дронами на Одещину: пошкоджене судно в порту

Пошкоджене внаслідок атаки судно. Фото: ДСНС Одещини

Увечері 22 грудня Росія знову атакувала Одещину ударними дронами. Під удар потрапила припортова інфраструктура та цивільне судно. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Реклама

Читайте також:

Атака на порти

Українські порти знову пережили важку добу. Росія продовжує цілодобові атаки по цивільних об’єктах та інфраструктурі. Під час вечірнього удару в Одеському порту вибухова хвиля пошкодила цивільне судно під прапором Лівану. На борту перебувала українська соя, яку готували до транспортування. Люди не постраждали. Крім того, ударів зазнав і порт Рені. Там пошкоджені адміністративні будівлі та портова інфраструктура. На місцях працюють усі служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

"Дякуємо кожному і кожній, хто в цей час працює цілодобово, щоб українські порти вистояли. Тримаємось. Працюємо.", — йдеться у повідомили АМПУ.

Пошкодження після атаки в порту на Одещині. Фото: Адміністрація морських портів України

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 23 грудня, на Одещині пролунали вибухи. Також ми писали про те, що вночі окупанти масовано атакували південь Одещини.