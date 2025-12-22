Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Порты на Одесчине под ударами РФ — что известно

Порты на Одесчине под ударами РФ — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 11:25
Пожар в порту "Южный" и масштабные отключения света
Пожар в цистерне с маслом. Фото: скриншот из видео

Россия продолжает системные атаки по Одесской области. Под ударами в частности портовая инфраструктура. В порту "Южный" загорелись контейнеры с продовольствием. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без света остаются более 100 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам питания.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Реклама
Читайте также:

Удар по портам

Алексей Кулеба отметил, что враг не прекращает атаки на Одесскую область. Россия пытается разрушить морскую логистику и энергетику, нанося системные удары по портовой и энергетической инфраструктуре. В порту "Южный" в результате ночного удара вспыхнул пожар, загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Работники порта и профильные службы работают на месте, ликвидируя последствия.

Из-за повреждения энергетических объектов более 120 тысяч абонентов Одесской области остались без света. Аварийные бригады уже восстанавливают электроснабжение. Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания, теплоснабжение и водоснабжение региона сохранено.

"Спасибо всем службам, которые работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия российских атак", — написал Кулеба.

Напомним, мы сообщали о том, почему РФ массированно атакует Одесскую область последние недели. Также мы писали, что в ГСЧС показали кадры ночной атаки на Одесскую область.

Одесса порт Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации