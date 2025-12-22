Пожар в порту "Южный" и масштабные отключения света

Пожар в цистерне с маслом. Фото: скриншот из видео

Россия продолжает системные атаки по Одесской области. Под ударами в частности портовая инфраструктура. В порту "Южный" загорелись контейнеры с продовольствием. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без света остаются более 100 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам питания.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Удар по портам

Алексей Кулеба отметил, что враг не прекращает атаки на Одесскую область. Россия пытается разрушить морскую логистику и энергетику, нанося системные удары по портовой и энергетической инфраструктуре. В порту "Южный" в результате ночного удара вспыхнул пожар, загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Работники порта и профильные службы работают на месте, ликвидируя последствия.

Из-за повреждения энергетических объектов более 120 тысяч абонентов Одесской области остались без света. Аварийные бригады уже восстанавливают электроснабжение. Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания, теплоснабжение и водоснабжение региона сохранено.

"Спасибо всем службам, которые работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия российских атак", — написал Кулеба.

