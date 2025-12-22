Видео
Life Авто Актуально Армия Вкус Военная экономика Гороскоп Дом и огород Евровидение Инвестиции Компании Львов Мобилизация Мода Новости дня Погода Праздники Промо Рынок недвижимости Рынок труда Спорт Технологии Транспорт ТЦК Финансы Экономика Эксклюзив

Главная Одесса Обстрел Одесчины — появились первые фото последствий

Обстрел Одесчины — появились первые фото последствий

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 09:47
Атака на Одесскую область: новые фото последствий удара
Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 22 декабря россияне массированно атаковали Одесскую область. Удар пришелся по энергетической и промышленной инфраструктуре города и области. На объектах вспыхнули пожары, есть значительные разрушения. Известно об одном пострадавшем, которого госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Последствия атаки

Ночью, 22 декабря, враг снова массированно атаковал Одесскую область. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры — после попаданий там возникли пожары. Также повреждены складские здания, где хранились удобрения и сельскохозяйственная техника.

РФ масовано атакввала Одещину
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области
РФ масовано атакввала Одещину
Огнеборец на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Огонь охватил часть помещений, но пожар удалось ликвидировать. Работу ГСЧС осложняли повторные воздушные тревоги во время ликвидации последствий атаки. По предварительной информации, пострадал 30-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние — средней тяжести. На местах ударов продолжается обследование территорий и фиксация ущерба.

РФ масовано атакввала Одещину
Чрезвычайник ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Одесской области
РФ масовано атакввала Одещину
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

РФ масовано атакввала Одещину
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
РФ масовано атакввала Одещину
Сотрудник ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, президент Зеленский рассказал о том, что происходит в Одесской области после российских атак. Также мы сообщали о том, почему РФ усилила атаки на Одесскую область.

Одесса ГСЧС Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
