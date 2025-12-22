Атака на Одещину: нові фото наслідків удару

Обстріл Одещини — з'явилися перші фото наслідків
У ніч на 22 грудня росіяни масовано атакували Одеську область. Удар прийшовся по енергетичній та промисловій інфраструктурі міста й області. На об’єктах спалахнули пожежі, є значні руйнування. Відомо про одного постраждалого, якого госпіталізували.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одещини.
Наслідки атаки
Уночі, 22 грудня, ворог знову масовано атакував Одеську область. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури — після влучань там виникли пожежі. Також пошкоджено складські будівлі, де зберігалися добрива та сільськогосподарська техніка.
Вогонь охопив частину приміщень, але пожежі вдалося ліквідувати. Роботу ДСНС ускладнювали повторні повітряні тривоги під час ліквідації наслідків атаки. За попередньою інформацією, постраждав 30-річний чоловік. Його госпіталізували, стан — середньої тяжкості. На місцях ударів триває обстеження територій та фіксація збитків.
За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, президент Зеленський розповів про те, що відбувається на Одещині після російських атак. Також ми повідомляли про те, чому РФ посилила атаки на Одещину.
Читайте Новини.LIVE!