Почему Россия массированно атакует Одесскую область - анализ эксперта

Последствия удара по мосту в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

Российские войска несколько дней подряд атаковали мост в селе Маяки в Одесской области. Это важный путь в Бессарабию и пункт пропуска с Молдовой. За это время враг нанес около 20 ударов дронами и баллистикой. Таким образом, враг пытается давить на мирное население и хоть как-то повлиять на ход войны.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Ранок.LIVE объяснил, какую цель преследует враг и почему эти атаки не являются случайными.

Цель ударов

Удары по мосту в Маяках имеют целенаправленный характер. Трасса Одесса-Рени сегодня это главная транспортная артерия, которая соединяет Бессарабию и Украину в целом. Для Одесской области это еще и прямое соединение с Молдовой и Румынией — страны, которые поддерживают нашу страну.

"Активизация ударов по Одесской области связана с решениями НАТО по созданию логистического хаба в Румынии. Россия пытается отрезать это направление и усложнить транспортное сообщение с Украиной, фактически блокируя военно-техническую помощь от европейских партнеров", — объясняет Дмитрий Снегирев.

Влияние на население

На фоне постоянных обстрелов в регионе растет напряжение среди мирного населения. Разрушение инфраструктуры и временные переправы, в частности понтонные мосты, остаются уязвимыми к новым атакам. По словам аналитика, именно этого и добивается враг, пытаясь расшатать ситуацию в тылу.

"Одна из главных задач россиян — спровоцировать панику, хаос и внутренние миграционные процессы, особенно в Одессе как городе-миллионнике. Поэтому перекладывать ответственность на военных или говорить о "провале ПВО" — это игра в пользу российских информационно-психологических операций", — подчеркивает эксперт.

Напомним, мы сообщали о том, какую цель преследуют россияне постоянно атакуя Одесскую область.