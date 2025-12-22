Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Уничтожение мостов в Одесчине — чего добиваются россияне

Уничтожение мостов в Одесчине — чего добиваются россияне

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:20
Почему Россия массированно атакует Одесскую область - анализ эксперта
Последствия удара по мосту в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

Российские войска несколько дней подряд атаковали мост в селе Маяки в Одесской области. Это важный путь в Бессарабию и пункт пропуска с Молдовой. За это время враг нанес около 20 ударов дронами и баллистикой. Таким образом, враг пытается давить на мирное население и хоть как-то повлиять на ход войны.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Ранок.LIVE объяснил, какую цель преследует враг и почему эти атаки не являются случайными.

Реклама
Читайте также:

Цель ударов

Удары по мосту в Маяках имеют целенаправленный характер. Трасса Одесса-Рени сегодня это главная транспортная артерия, которая соединяет Бессарабию и Украину в целом. Для Одесской области это еще и прямое соединение с Молдовой и Румынией — страны, которые поддерживают нашу страну.

"Активизация ударов по Одесской области связана с решениями НАТО по созданию логистического хаба в Румынии. Россия пытается отрезать это направление и усложнить транспортное сообщение с Украиной, фактически блокируя военно-техническую помощь от европейских партнеров", — объясняет Дмитрий Снегирев.

Влияние на население

На фоне постоянных обстрелов в регионе растет напряжение среди мирного населения. Разрушение инфраструктуры и временные переправы, в частности понтонные мосты, остаются уязвимыми к новым атакам. По словам аналитика, именно этого и добивается враг, пытаясь расшатать ситуацию в тылу.

"Одна из главных задач россиян — спровоцировать панику, хаос и внутренние миграционные процессы, особенно в Одессе как городе-миллионнике. Поэтому перекладывать ответственность на военных или говорить о "провале ПВО" — это игра в пользу российских информационно-психологических операций", — подчеркивает эксперт.

Напомним, мы сообщали о том, какую цель преследуют россияне постоянно атакуя Одесскую область. Также мы писали, что в Одесской области полностью восстановили движение по трассе Одесса-Рени в межаи села Маяки после российских атак.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака ракетный удар
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации