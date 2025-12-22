Відео
Головна Одеса Знищення мостів на Одещині — чого добиваються росіяни

Знищення мостів на Одещині — чого добиваються росіяни

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:20
Чому Росія масовано атакує Одещину — аналіз експерта
Наслідки удару по мосту в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Російські війська кілька днів поспіль атакували міст у селі Маяки на Одещині. Це важливий шлях до Бессарабії та пункту пропуску з Молдовою. За цей час ворог завдав близько 20 ударів дронами та балістикою. Таким чином, ворог намагається тиснути на мирне населення і хоч якось вплинути на хід війни.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Ранок.LIVE пояснив, яку мету переслідує ворог і чому ці атаки не є випадковими.

Мета ударів

Удари по мосту в Маяках мають цілеспрямований характер. Траса Одеса-Рені сьогодні це головна транспортна артерія, яка сполучає Бессарабію та Україну в цілому. Для Одеської області це ще й пряме з'єднання з Молдовою та Румунією — країни, які підтримують нашу країну.

"Активізація ударів по Одеській області пов’язана з рішеннями НАТО щодо створення логістичного хабу в Румунії. Росія намагається відрізати цей напрямок і ускладнити транспортне сполучення з Україною, фактично блокуючи військово-технічну допомогу від європейських партнерів", — пояснює Дмитро Снєгирьов.

Вплив на населення

На тлі постійних обстрілів в регіоні зростає напруга серед мирного населення. Руйнування інфраструктури та тимчасові переправи, зокрема понтонні мости, залишаються вразливими до нових атак. За словами аналітика, саме цього й домагається ворог, намагаючись розхитати ситуацію в тилу.

"Одне з головних завдань росіян — спровокувати паніку, хаос і внутрішні міграційні процеси, особливо в Одесі як місті-мільйоннику. Тому перекладати відповідальність на військових або говорити про "провал ППО" — це гра на користь російських інформаційно-психологічних операцій", — наголошує експерт.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яку ціль переслідуть росіяни постійно атакуючи Одещину. Також ми писали, що на Одещині повністю відновили рух трасою Одеса-Рені у межаї села Маяки після російських атак. 

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака ракетний удар
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
