Порти на Одещині під ударами РФ — що відомо

Порти на Одещині під ударами РФ — що відомо

Дата публікації: 22 грудня 2025 11:25
Пожежа в порту «Південний» та масштабні відключення світла
Пожежа в цистерні з олією. Фото: скриншот з відео

Росія продовжує системні атаки по Одещині. Під ударами зокрема портова інфраструктура. У порту "Південний" загорілися контейнери із продовольством. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишаються понад 100 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, об’єкти критичної інфраструктури підключені до резервних джерел живлення.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Удар по портах

Олексій Кулеба зазначив, що ворог не припиняє атаки на Одещину. Росія намагається зруйнувати морську логістику та енергетику, завдаючи системних ударів по портовій та енергетичній інфраструктурі. У порту "Південний" внаслідок нічного удару спалахнула пожежа, загорілися близько 30 контейнерів із борошном і рослинною олією. Працівники порту та профільні служби працюють на місці, ліквідовуючи наслідки.

Через пошкодження енергетичних об’єктів понад 120 тисяч абонентів Одещини залишилися без світла. Аварійні бригади вже відновлюють електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури підключені до альтернативних джерел живлення, теплопостачання та водопостачання регіону збережено.

"Дякую всім службам, які працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки російських атак", — написав Кулеба.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому РФ масовано атакує Одещину останні тижні. Також ми писали, що в ДСНС показали кадри нічної атаки на Одещину.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
