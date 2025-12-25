Ночная атака дронов на порты Одесской области 25 декабря

Пожар в порту в Одесской области. Фото: Администрация морских портов

В ночь на 25 декабря Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Под ударами оказались объекты в Черноморске и на территории одного из портовых терминалов. В результате атаки погиб гражданский мужчина, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Атака на порт

В ночь на Рождество россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. По предварительным данным, от пострадали гражданские. Погиб 57-летний мужчина. Пострадали 4 человека. Среди них 48-летний житель региона, которого госпитализировали в больницу. Еще троим — оказывают всю необходимую помощь врачи.

Во время воздушной тревоги беспилотники попали по объектам портовой инфраструктуры. Повреждено здание контрольно-пропускного пункта, административное здание, столовая, а также транспорт на территории одного из портовых терминалов. Сейчас на местах ударов работают спасатели, медики и правоохранители.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военных преступлений, повлекших гибель человека — по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мы сообщали, что утром, 25 декабря в Одесской области прогремел взрыв. Также мы писали, что россияне атаковали критическую инфраструктуру Харькова.