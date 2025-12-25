Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атаки на одесские порты — количество пострадавших увеличилось

Атаки на одесские порты — количество пострадавших увеличилось

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 10:37
Ночная атака дронов на порты Одесской области 25 декабря
Пожар в порту в Одесской области. Фото: Администрация морских портов

В ночь на 25 декабря Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Под ударами оказались объекты в Черноморске и на территории одного из портовых терминалов. В результате атаки погиб гражданский мужчина, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Реклама
Читайте также:

Атака на порт

В ночь на Рождество россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. По предварительным данным, от пострадали гражданские. Погиб 57-летний мужчина. Пострадали 4 человека. Среди них 48-летний житель региона, которого госпитализировали в больницу. Еще троим — оказывают всю необходимую помощь врачи.

Во время воздушной тревоги беспилотники попали по объектам портовой инфраструктуры. Повреждено здание контрольно-пропускного пункта, административное здание, столовая, а также транспорт на территории одного из портовых терминалов. Сейчас на местах ударов работают спасатели, медики и правоохранители.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военных преступлений, повлекших гибель человека — по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мы сообщали, что утром, 25 декабря в Одесской области прогремел взрыв. Также мы писали, что россияне атаковали критическую инфраструктуру Харькова.

Одесса порт Одесская область Одесский порт Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации