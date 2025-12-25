Нічна атака дронів на порти Одещини 25 грудня

Пожежа в порту на Одещині. Фото: Адміністрація морчьких портів

У ніч на 25 грудня Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Під ударами опинилися об’єкти в Чорноморську та на території одного з портових терміналів. Унаслідок атаки загинув цивільний чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Реклама

Читайте також:

Атака на порт

У ніч на Різдво росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. За попередніми даними, від постраждали цивільні. Загинув 57-річний чоловік. Постраждали 4 особи. Серед них 48-річний мешканець регіону, якого госпіталізували до лікарні. Ще трьом — надають усю необхідну допомогу лікарі.

Під час повітряної тривоги безпілотники влучили по об’єктах портової інфраструктури. Пошкоджено будівлю контрольно-пропускного пункту, адміністративну будівлю, їдальню, а також транспорт на території одного з портових терміналів. Наразі на місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель людини — за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку, 25 грудня на Одещині пролунав вибух. Також ми писали, що росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова.