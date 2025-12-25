Атака РФ по Одещині: загиблий і поранені

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

У різдвяну ніч, 25 грудня, російські війська знову атакували Одещину. Під ударом опинилися портова та промислова інфраструктура регіону. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також є постраждалі. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

В ніч на 25 грудня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе. Внаслідок ударів пошкоджено адміністративні, виробничі і складські будівлі. На окремих об’єктах виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. На жаль, відомо про одну загиблу людину. Її тіло дістали з-під завалів. Крім того, постраждали ще дві особи, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини

Будівля після ворожого обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора. Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець.

Зруйнована всередині кімната. Фото: ДСНС Одещини

Завали після атаки. Фото: ДСНС Одещини

