Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Обстріл Одещини — є загиблий та поранені

Обстріл Одещини — є загиблий та поранені

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 09:09
Атака РФ по Одещині: загиблий і поранені
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

У різдвяну ніч, 25 грудня, російські війська знову атакували Одещину. Під ударом опинилися портова та промислова інфраструктура регіону. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також є постраждалі. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

В ніч на 25 грудня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе. Внаслідок ударів пошкоджено адміністративні, виробничі і складські будівлі. На окремих об’єктах виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. На жаль, відомо про одну загиблу людину. Її тіло дістали з-під завалів. Крім того, постраждали ще дві особи, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Росія атакувала Одещину дронами
Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини
Росія атакувала Одещину дронами
Будівля після ворожого обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора. Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець.

Росія атакувала Одещину дронами
Зруйнована всередині кімната. Фото: ДСНС Одещини
Росія атакувала Одещину дронами
Завали після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що у переддень Різдва росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова. Також ми писали, що у Києві прогриміли вибухи у ніч на 25 грудня.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака поранення жертви
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації