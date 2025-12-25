Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обстрел Одесчины — есть погибший и раненые

Обстрел Одесчины — есть погибший и раненые

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 09:09
Атака РФ по Одесской области: погибший и раненые
Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В рождественскую ночь, 25 декабря, российские войска снова атаковали Одесскую область. Под ударом оказались портовая и промышленная инфраструктура региона. В результате обстрела погиб один человек, также есть пострадавшие. На местах попаданий работают экстренные службы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В ночь на 25 декабря россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате ударов повреждены административные, производственные и складские здания. На отдельных объектах возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. К сожалению, известно об одном погибшем человеке, его тело достали из-под завалов. Кроме того, пострадали еще два человека, они получают необходимую медицинскую помощь.

Росія атакувала Одещину дронами
Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области
Росія атакувала Одещину дронами
Здание после вражеского обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора. От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 51 огнеборец.

Росія атакувала Одещину дронами
Разрушенная внутри комната. Фото: ГСЧС Одесской области
Росія атакувала Одещину дронами
Завалы после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в канун Рождества россияне атаковали критическую инфраструктуру Харькова. Также мы писали, что в Киеве прогремели взрывы в ночь на 25 декабря.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака ранение жертвы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации