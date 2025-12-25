Атака РФ по Одесской области: погибший и раненые

Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В рождественскую ночь, 25 декабря, российские войска снова атаковали Одесскую область. Под ударом оказались портовая и промышленная инфраструктура региона. В результате обстрела погиб один человек, также есть пострадавшие. На местах попаданий работают экстренные службы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В ночь на 25 декабря россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате ударов повреждены административные, производственные и складские здания. На отдельных объектах возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. К сожалению, известно об одном погибшем человеке, его тело достали из-под завалов. Кроме того, пострадали еще два человека, они получают необходимую медицинскую помощь.

Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Здание после вражеского обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора. От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 51 огнеборец.

Разрушенная внутри комната. Фото: ГСЧС Одесской области

Завалы после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

