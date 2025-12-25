На Одещині пролунав вибух, 25 грудня

На Одещині пролунав вибух — що відомо
На Одещині було чутно вибух, сьогодні, 25 грудня. Ворог атакує регіон ударними БпЛА. Наразі про наслідки нічого не відомо.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи на Одещині
Сьогодні, 25 грудня, в Одеській області було чутно вибухи. Повітряні сили повідомляли про ударні дрони з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Згодом уточнили що вони летять напрямку населеного пункту Маяки. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч на 25 грудня росіяни атакували Одещину — відомо про одногот загиблого та двох постраждалих. Також ми писали, що за минулу добу росіяни понад 700 разів атакували Запорізьку область.
Читайте Новини.LIVE!