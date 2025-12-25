Видео
Україна
Видео

На Одесчине прогремел взрыв — что известно

На Одесчине прогремел взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 09:55
В Одесской области прогремел взрыв, 25 декабря
Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одесской области был слышен взрыв, сегодня, 25 декабря. Враг атакует регион ударными БпЛА. Сейчас о последствиях ничего не известно.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:
На Одещині пролунав вибух
Сообщение об угрозе дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 25 декабря, в Одесской области были слышны взрывы. Воздушные силы сообщали об ударных дронах из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Впоследствии уточнили что они летят направлении населенного пункта Маяки. Официальной информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 25 декабря россияне атаковали Одесскую область — известно об одном погибшем и двух пострадавших. Также мы писали, что за минувшие сутки россияне более 700 раз атаковали Запорожскую область.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
