Удары по портам Украины выросли вдвое: что происходит в Одесской области

Разрушенное судно в порту. Фото: ГСЧС

Россия почти ежедневно бьет ракетами и дронами по украинским портам, пытаясь сорвать экспорт и логистику. За последний год интенсивность таких ударов выросла вдвое, поэтому вопрос безопасности портов и людей стал критическим.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Россия удвоила удары по портам

По его словам, по итогам 2025 года по портовой инфраструктуре Украины зафиксировали 90 комбинированных ударов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая нагрузка приходится на юг страны.

"Только в Одесской области с начала года прозвучало почти 800 воздушных тревог, их общая продолжительность — более 30 дней, то есть больше месяца", — сообщил Алексей Кулеба.

Несмотря на постоянные обстрелы, порты не останавливают работу. Ежедневно сотни портовиков, энергетиков и специалистов логистики обеспечивают обработку грузов и стабильность морских экспортных маршрутов.

В портах увеличивают количество укрытий

Как подчеркнул Алексей Кулеба, в таких условиях наличие укрытий непосредственно на территории портов имеет решающее значение.

"Работники должны иметь возможность за считанные минуты перейти в безопасное место. Это особенно важно во время ударов баллистикой, когда времени на реагирование почти нет", — отметил он.

По словам Кулебы, вместе с Администрацией морских портов Украины и при поддержке партнеров государство расширяет сеть защитных сооружений.

"Во всех портах Одесской и Николаевской областей уже установили более 50 мобильных укрытий. Кроме этого, в морских портах работает более 30 стационарных хранилищ", — сообщил чиновник.

К обустройству укрытий приобщаются и частные портовые операторы. Они создают собственные защитные сооружения.

Напомним, вечером 22 декабря Россия снова атаковала припортовую инфраструктуру и гражданское судно в Одесской области. Также мы писали, что в ночь на 26 декабря российские беспилотники ударили по морским портам на юге Украины.