Главная Одесса Атаки на Одесские порты — чего хочет Россия

Атаки на Одесские порты — чего хочет Россия

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:33
Работа портов Одесской области и морского коридора
Судно в порту Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия более двух лет системно атакует портовую инфраструктуру Одесской области. Обстрелы затрудняют работу, но не останавливают морскую логистику региона. Порты остаются ключевой артерией для экономики страны и экспорта. Работа морского коридора из Одессы продолжается даже в условиях войны.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Порты под ударами

Российские войска регулярно бьют по портам Одесской области с августа 2023 года, с тех пор как заработал зерновой коридор. Для атак враг использует различные типы вооружения — баллистические ракеты и беспилотники, что влияет на темпы загрузки и выгрузки судов. Часть судовладельцев избегает зоны боевых действий, однако портовая отрасль продолжает работать, ведь морская логистика остается критически важной для государства.

"Мы никоим образом не останавливаемся, работаем. Это наша жизнь, экономика страны и поддержка Вооруженных Сил", — заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он поблагодарил припортовые службы, украинский и иностранный бизнес, которые не оставили регион во время войны и продолжают работать в сложных условиях. По его словам, потери есть, в частности из-за ударов по перевалке масла, но бизнес адаптируется, а государство оказывает поддержку.

Безопасность судоходства

Работу морского коридора и безопасность судоходства обеспечивают Вооруженные Силы Украины и Военно-морские силы. За два года возможности сопровождения судов существенно выросли, что позволило увеличить количество рейсов. Сегодня движение судов организовано так, чтобы максимально снизить риски.

"Если раньше мы заводили и выводили одно-два судна, то сейчас можем в разы больше. Все суда идут под пристальным наблюдением", — отметил Олег Кипер.

По его словам, к работе привлечено много служб, которые справляются со своими задачами. Это позволяет наращивать объемы перевозок и поддерживать стабильную работу морского коридора из Одессы.

Напомним, мы сообщали о том, что Россия удвоила удары по портам в Одесской области. Также мы писали, что в первый день нового года под атакой врага оказались несколько портов области.

